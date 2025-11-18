*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サカタインクス、大黒屋などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月18日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5724＞ アサカ理研 1386700 419426.66 212.11% 0.138%

＜7595＞ アルゴグラフ 614000 175259.86 194.74% 0.0579%

＜264A＞ Schoo 1247700 109918.64 193.80% -0.0241%

＜4431＞ スマレジ 236600 112398.32 191.41% 0.0223%

＜6996＞ ニチコン 1731800 529619.36 173.67% 0.1352%

＜4570＞ 免疫生物 4879300 836171.04 161.44% 0.1762%

＜7803＞ ブシロード 4438200 312809.66 158.75% -0.0706%

＜4633＞ サカタインクス 518800 288062.44 145.57% -0.0513%

＜3900＞ クラウドワクス 2046600 413873.56 141.93% 0.1489%

＜4082＞ 稀元素 4695500 1919028.74 123.42% 0.041%

＜290A＞ Syns 5759200 1923721.96 117.55% -0.0135%

＜7527＞ システムソフト 5866500 120058.16 117.39% -0.1142%

＜6993＞ 大黒屋 34089500 598182.86 116.52% 0.1666%

＜194A＞ WOLVES 375500 268811.72 111.93% -0.0282%

＜276A＞ ククレブ 332100 377622.2 111.13% -0.06%

＜9553＞ マイクロアド 1885300 348868.56 102.40% 0.0017%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》