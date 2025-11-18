ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～サカタインクス、大黒屋などがランクイン

2025年11月18日 13:59

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サカタインクス、大黒屋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月18日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5724＞ アサカ理研　　　　 　1386700 　419426.66　 212.11% 0.138%
＜7595＞ アルゴグラフ　　　 　614000 　175259.86　 194.74% 0.0579%
＜264A＞ Schoo　　　　 　1247700 　109918.64　 193.80% -0.0241%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　236600 　112398.32　 191.41% 0.0223%
＜6996＞ ニチコン　　　　　 　1731800 　529619.36　 173.67% 0.1352%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　4879300 　836171.04　 161.44% 0.1762%
＜7803＞ ブシロード　　　　 　4438200 　312809.66　 158.75% -0.0706%
＜4633＞ サカタインクス　　 　518800 　288062.44　 145.57% -0.0513%
＜3900＞ クラウドワクス　　 　2046600 　413873.56　 141.93% 0.1489%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　 　4695500 　1919028.74　 123.42% 0.041%
＜290A＞ Syns　　　　　 　5759200 　1923721.96　 117.55% -0.0135%
＜7527＞ システムソフト　　 　5866500 　120058.16　 117.39% -0.1142%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　34089500 　598182.86　 116.52% 0.1666%
＜194A＞ WOLVES　　　 　375500 　268811.72　 111.93% -0.0282%
＜276A＞ ククレブ　　　　　 　332100 　377622.2　 111.13% -0.06%
＜9553＞ マイクロアド　　　 　1885300 　348868.56　 102.40% 0.0017%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

