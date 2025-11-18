関連記事
ADR日本株ランキング～日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比485円安の49785円～
*08:04JST ADR日本株ランキング～日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比485円安の49785円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.22円換算）で、日本電産＜6594＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、東京エレク＜8035＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比485円安の49785円。
米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭から155円30銭まで上昇し、155円23銭で引けた。米11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したため12月の利下げ観測が後退しドル買いが強まった。日本の財政リスクや日銀の早期追加利上げ観測後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1602ドルまで上昇し、1.1589ドルで引けた。
NY原油先物12月限は弱含み（NYMEX原油12月限終値：59.91 ↓0.18）。
■ADR上昇率上位銘柄（17日）
＜2801＞ キッコーマン 20.35ドル 1579円 （186.5円） +13.39％
＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2344円 （254円） +12.15％
＜5020＞ ENEOS 14.5ドル 1125円 （71円） +6.74％
＜7259＞ アイシン精機 18.79ドル 2917円 （168.5円） +6.13％
＜6178＞ 日本郵政 9.83ドル 1526円 （63.5円） +4.34％
■ADR下落率下位銘柄（17日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜6594＞ 日本電産 2.7ドル 1676円 （-388円） -18.8％
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 （-234円） -13.46％
＜9984＞ ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 （-612円） -3.01％
＜6857＞ アドバンテスト 125.3ドル 19449円 （-551円） -2.76％
＜6146＞ ディスコ 30.1ドル 46721円 （-1289円） -2.68％
■その他ADR銘柄（17日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.32ドル 5687円 （-14円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.01ドル 2019円 （-17円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.68ドル 4557円 （-73円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.14ドル 4390円 （18円）
＜4519＞ 中外製薬 27.09ドル 8410円 （-93円）
＜4543＞ テルモ 15.28ドル 2372円 （-30.5円）
＜4568＞ 第一三共 22.15ドル 3438円 （-43円）
＜4661＞ オリエンランド 19.05ドル 2957円 （-25.5円）
<4901> 富士フイルム 10.49ドル 3257円 （-48円）
<5108> ブリヂストン 23.21ドル 7205円 （-53円）
<6098> リクルートHD 10.15ドル 7877円 （-105円）
＜6146＞ ディスコ 30.1ドル 46721円 （-1289円）
＜6178＞ 日本郵政 9.83ドル 1526円 （63.5円）
<6201> 豊田自動織機 113.68ドル 17645円 （425円）
<6273> SMC 17.54ドル 54451円 （-579円）
<6301> 小松製作所 33.36ドル 5178円 （-54円）
<6367> ダイキン工業 12.67ドル 19666円 （-269円）
<6501> 日立製作所 32.7ドル 5076円 （-46円）
<6503> 三菱電機 54.44ドル 4225円 （-48円）
＜6594＞ 日本電産 2.7ドル 1676円 （-388円）
<6702> 富士通 26.7ドル 4144円 （-46円）
＜6723＞ ルネサス 5.98ドル 1856円 （-48.5円）
<6758> ソニー 29.09ドル 4515円 （-33円）
＜6857＞ アドバンテスト 125.3ドル 19449円 （-551円）
<6902> デンソー 13.22ドル 2053円 （-31円）
<6954> ファナック 16.09ドル 4995円 （-88円）
<6981> 村田製作所 9.85ドル 3058円 （-56円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1504円 （-234円）
<7203> トヨタ自動車 199ドル 3089円 （-30円）
<7267> 本田技研工業 29ドル 1500円 （-17円）
<7741> HOYA 152.63ドル 23691円 （-229円）
<7751> キヤノン 28.89ドル 4484円 （-36円）
<7974> 任天堂 21.34ドル 13250円 （-180円）
<8001> 伊藤忠商事 119.31ドル 9260円 （-90円）
<8002> 丸紅 252.35ドル 3917円 （-33円）
<8031> 三井物産 517.61ドル 4017円 （-41円）
＜8035＞ 東京エレク 104.54ドル 32453円 （-847円）
<8053> 住友商事 30.99ドル 4810円 （-35円）
<8058> 三菱商事 24.19ドル 3755円 （82円）
<8306> 三菱UFJFG 15.42ドル 2393円 （-33.5円）
<8316> 三井住友FG 17.31ドル 4478円 （-50円）
<8411> みずほFG 6.78ドル 5262円 （-24円）
<8591> オリックス 25.61ドル 3975円 （-20円）
<8725> MS&ADインシHD 21.78ドル 3381円 （-17円）
<8766> 東京海上HD 38.21ドル 5931円 （-69円）
<8801> 三井不動産 33.4ドル 1728円 （-11円）
<9432> NTT 24.48ドル 152円 （-1.1円）
<9433> KDDI 17.12ドル 2657円 （-3.5円）
<9983> ファーストリテ 34.43ドル 53442円 （-68円）
＜9984＞ ソフトバンクG 63.55ドル 19728円 （-612円）《ST》
スポンサードリンク