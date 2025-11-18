*07:55JST 米国株式市場は下落、利下げ期待が後退（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

DEC24

Ｏ 50510（ドル建て）

Ｈ 50550

Ｌ 49540

Ｃ 49830 大証比-440（イブニング比+20）

Vol 4237



DEC24

Ｏ 50460（円建て）

Ｈ 50495

Ｌ 49490

Ｃ 49785 大証比-485（イブニング比-25）

Vol 22351

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.22円換算）で、日本電産＜6594＞、ゆうちょ銀

行＜7182＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、ルネサ

ス＜6723＞、東京エレク＜8035＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.00 -5.08 3089 -30

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.42 -0.37 2393 -33.5

8035 (TOELY) 東京エレク 104.54 0.56 32453 -847

6758 (SONY.N) ソニー 29.09 -1.03 4515 -33

9432 (NTTYY) NTT 24.48 0.05 152 -1.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.19 0.00 3755 82

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.70 -0.21 5076 -46

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.43 -2.09 53442 -68

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 63.55 -0.30 19728 -612

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.68 -0.31 4557 -73

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.31 -4.16 9260 -90

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.31 -0.17 4478 -50

8031 (MITSY) 三井物産 517.61 -14.64 4017 -41

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.15 -0.32 7877 -105

4568 (DSNKY) 第一三共 22.15 -0.39 3438 -43

9433 (KDDIY) KDDI 17.12 -0.02 2657 -3.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.34 -0.52 13250 -180

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.21 -0.08 5931 -69

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.00 -1.07 1500 -17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.04 5687 -14

6902 (DNZOY) デンソー 13.22 -0.50 2053 -31

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.09 0.53 8410 -93

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.05 -1.22 2957 -25.5

8411 (MFG.N) みずほFG 6.78 -0.27 5262 -24

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.67 -0.59 19666 -269

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.14 -0.15 4390 18

7741 (HOCPY) HOYA 152.63 -4.04 23691 -229

6503 (MIELY) 三菱電機 54.44 -0.32 4225 -48

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.85 -0.15 3058 -56

7751 (CAJPY) キヤノン 28.89 -0.44 4484 -36

6273 (SMCAY) SMC 17.54 -1.08 54451 -579

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1504 -234

6146 (DSCSY) ディスコ 30.10 -0.50 46721 -1289

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.01 -0.14 2019 -17

8053 (SSUMY) 住友商事 30.99 -0.78 4810 -35

6702 (FJTSY) 富士通 26.70 -0.20 4144 -46

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.68 3.51 17645 425

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.21 -0.37 7205 -53

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.83 0.95 1526 63.5

8002 (MARUY) 丸紅 252.35 -9.55 3917 -33

6723 (RNECY) ルネサス 5.98 -0.27 1856 -48.5

6954 (FANUY) ファナック 16.09 -0.49 4995 -88

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.78 0.17 3381 -17

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.40 -0.70 1728 -11

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.36 -0.56 5178 -54

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.49 -0.14 3257 -48

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.70 1676 -388

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.30 -2.50 19449 -551

4543 (TRUMY) テルモ 15.28 -0.01 2372 -30.5

8591 (IX.N) オリックス 25.61 -0.62 3975 -20

（時価総額上位50位、1ドル155.22円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1579 186.5 13.39

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2344 254 12.15

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1125 71 6.74

7259 (ASEKY) アイシン精機 18.79 2917 168.5 6.13

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.83 1526 63.5 4.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 1676 -388 -18.80

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1504 -234 -13.46

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 63.55 19728 -612 -3.01

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.30 19449 -551 -2.76

「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46590.24 前日比：-557.24

始値：47068.06 高値：47202.56 安値：46430.27

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22708.08 前日比：-192.51

始値：22788.32 高値：23044.55 安値：22559.51

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6672.41 前日比：-61.70

始値：6713.61 高値：6754.50 安値：6638.90

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.737％ 米10年国債 4.135％



米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52

ポイント安の22708.07で取引を終了した。

利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感から

ハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ

下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではメディア・娯楽が上昇した一方、半導体・

同製造装置、耐久消費財・アパレルが下落した。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は当局への届け出で、保険バーク

シャー・ハサウェイ（BRK）による同社株購入が明かになったことを受けた買いが継

続した。防衛のロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領がサウイアラビアへ

のF-35戦闘機売却を承認し、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）はソフトバンクに続き、著名投資家のティ―ル氏が

運営するヘッジファンドが第3四半期に保有していた同社株全て売却したことが、当

局への届け出で明らかになり警戒感に、売られた。携帯端末のアップル（AAPL）は

クック最高経営責任者（CEO）の後任選びが本格化しており、想定されていたよりも

同氏の速やかな退任の可能性をフィナンシャル・タイムズ紙が報じ、下落。コンピ

ューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はアナリストが投資判断を2段階

引き下げたことが嫌気され、下落した。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は

ドル建て債の発行で150億ドルを調達する計画を発表し、下落。

（Horiko Capital Management LLC）《ST》