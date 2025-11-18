BRUNO、創業30周年で特別株主優待を発表、400株以上保有株主に最大3万円分クーポン提供

■節目の感謝施策、今回限りで実施

BRUNO<3140>(東証グロース)は11月17日、創業30周年を記念した特別株主優待を実施すると発表した。会社法第370条および定款に基づく書面決議により決定したもので、株主からの継続的な支援に対する感謝を示す取り組みと位置付ける。対象は2025年12月31日現在で株主名簿に記載または記録されている400株以上の保有株主とし、同社ECサイトに設ける専用ページで利用可能なクーポン券を提供する。

特別株主優待の内容は、保有株数に応じて3段階に設定する。400株以上600株未満で18,000円分(6,000円相当×3枚)、600株以上1,000株未満で24,000円分(6,000円相当×4枚)、1,000株以上で30,000円分(6,000円相当×5枚)のクーポン券を贈呈する計画である。特設ページに掲載される商品の価格設定や利用条件、利用期間などの詳細は後日公表する方針で、今回限りの実施とする。

贈呈時期は2026年2月下旬頃を予定する。節目の施策として株主還元を強化し、投資家との関係深化につなげる狙いがあるとみられる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

