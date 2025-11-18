SBIリーシング、販売用航空機61億円で譲渡決定、ナローボディ機を投資家へ売却

■JOL商品の組成・販売進展、収益計上は2026年3月期に反映

SBIリーシングサービス<5834>(東証グロース)は11月17日、同社が販売用として一時保有していた航空機1機を投資家へ譲渡することを決定したと発表した。対象はオペレーティング・リース事業ファンド(JOL)商品向けのナローボディ機で、販売用航空機の譲渡に関する決議内容を示した。

同社は航空機を対象とするJOL商品を組成・販売しており、今回の機材もそのために一時的に保有していたものとなる。譲渡金額は61億円程度を予定し、譲渡日は2025年11月を見込む。譲渡金額は同社売上高に計上されるが、為替変動等により変動する可能性があるほか、譲渡日も状況により変更される可能性があると説明している。

業績への影響については、2026年3月期通期売上金額の約10%程度となる見通しで、すでに同社の連結業績予想に織り込み済みとした。同社は引き続きJOL商品の提供を通じて事業展開を進めるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

