*18:38JST 17日の中国本土市場概況：上海総合は続落、経済の回復遅れなどが警戒材料

週明け17日の中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数が前営業日比18.46ポイント（0.46％）安の3972.04ポイントと続落した。

米利下げ期待の後退や中国経済の回復遅れへの警戒が広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まった。銀行や保険・証券など主力株が売られ、相場全体の重荷となった。金鉱株にも売りが波及し、セクター全体で下押し圧力が強まった。一方、政府による景気下支え策への期待が一定の下支えとなり、下げ幅は限定的にとどまった。

セクター別では、金融銘柄が下げを主導。中国農業銀行（601288/SH）が2.1％安、中国人寿保険（601628/SH）が1.6％安、中国工商銀行（601398/SH）が1.0％安となった。また、華泰証券（601688/SH）が2.4％安、国泰海通証券（601211/SH）が2.1％安とさえない展開となった。

一方、不動産が高い。京能置業（600791/SH）が5.1％高、中華企業（600675/SH）が2.3％高、華遠地産（600743/SH）が2.2％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.14ポイント（0.05％）安の256.95ポイント、深センB株指数が5.70ポイント（0.43％）安の1315.76ポイントで終了した。《AK》