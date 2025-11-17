*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、円売りが押し上げも利下げめぐり思惑交錯

17日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。日銀の利上げ観測後退で、円売りがドルの押し上げ要因に。一方、米年内利下げをめぐり思惑が交錯するなか、ドルの上昇は限定的となりそうだ。

前週末は米連邦準備制度理事会（FRB）当局者の発言を受けて、利下げ時期を見極める展開に。米金利低下の場面ではドル売り・円買いがやや優勢となったが、金利の持ち直しとともにドルが下支えされた。ユーロ・ドルは1.1650ドル付近から1.16ドル付近まで下げ、ドル・円は153円60銭付近から154円70銭付近に戻した。週明アジア市場で日経平均株価は弱含んだが、ドル・円は下げづらく、154円半ばから後半を維持した。

この後の海外市場は、日銀の利上げ観測後退で円売りに振れ、主要通貨は対円で下げづらい。また、FRB当局者が依然として年内利下げに慎重な姿勢を示す中、金利高が維持されればドルの下値は支えられる見通し。ただ、今晩発表のNY連銀製造業景況指数が鈍化すれば、景気減速への警戒からドル買いの勢いは鈍るだろう。20日に予定される9月分雇用統計を控えて新たなポジション形成は限られ、全体的に様子見のムードが強まりやすい。

【今日の欧米市場の予定】

・22：30 加・10月消費者物価指数（9月：前年比+2.4％）

・22：30 米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：7.6、10月：10.7）《CS》