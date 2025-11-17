*16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比-2.69（低下率8.61％）の28.54と低下した。なお、高値は32.32、安値は28.54。先週末の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、今日の東京市場は売りが優勢で、日経225先物は概ねマイナス圏での推移となった。市場では、19日に発表される米エヌビディアの8-10月期決算が警戒材料として意識されているが、こうした中、今日の日経225先物が朝安の後は下値の方展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは午後は概ね先週末の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。