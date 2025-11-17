関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：材料不足の中で3日続落
記事提供元：フィスコ
11月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt安の697pt。なお、高値は705pt、安値は690pt、日中取引高は3337枚。先週末の米国市場のダウ平均は続落。人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の705ptからスタートした。朝方は小高く始まったものの、買いが続かず下落。日本市場全般が軟調地合いとなる中、新興市場も散発的な売りが続き、マイナス圏での推移となった。5日移動平均線が上値抵抗として意識された一方、昼頃に下げ止まりを確認すると、午後から引けにかけては下げ幅を縮小の動き。売り買いともに材料不足の中、3日続落となる697ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA＜9166＞やAiロボティクス＜247A＞などが下落した。《SK》
