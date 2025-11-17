関連記事
11月17日本国債市場：債券先物は135円72銭で取引終了
*15:53JST 11月17日本国債市場：債券先物は135円72銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円80銭 高値135円81銭 安値135円66銭 引け135円72銭
2年 476回 0.931％
5年 180回 1.247％
10年 379回 1.721％
20年 193回 2.734％
17日の債券先物12月限は135円80銭で取引を開始し、135円72銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.60％、10年債は4.14％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.72％、英国債は4.57％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.19％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 加・10月消費者物価指数（9月：前年比+2.4％）
・22：30 米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：7.6、10月：10.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
