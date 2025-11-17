*15:53JST 11月17日本国債市場：債券先物は135円72銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円80銭 高値135円81銭 安値135円66銭 引け135円72銭

2年 476回 0.931％

5年 180回 1.247％

10年 379回 1.721％

20年 193回 2.734％



17日の債券先物12月限は135円80銭で取引を開始し、135円72銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.60％、10年債は4.14％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.72％、英国債は4.57％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.19％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：30 加・10月消費者物価指数（9月：前年比+2.4％）

・22：30 米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：7.6、10月：10.7）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間