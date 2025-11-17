関連記事
東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか空運業、小売業、パルプ・紙、輸送用機器なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、情報・通信業、石油・石炭製、水産・農林業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,581.47 ／ 2.79
2. 電力・ガス業 ／ 684.11 ／ 1.36
3. 情報・通信業 ／ 7,929.62 ／ 1.13
4. 石油・石炭製品 ／ 2,340.3 ／ 0.98
5. 水産・農林業 ／ 709.27 ／ 0.89
6. 保険業 ／ 2,925.49 ／ 0.79
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,264.39 ／ 0.66
8. 鉱業 ／ 913.82 ／ 0.51
9. 銀行業 ／ 480.69 ／ 0.42
10. 建設業 ／ 2,545.26 ／ 0.28
11. ガラス・土石製品 ／ 1,725.68 ／ 0.26
12. 食料品 ／ 2,504.27 ／ 0.25
13. 医薬品 ／ 3,714.07 ／ 0.22
14. 機械 ／ 4,299.04 ／ 0.12
15. 電気機器 ／ 6,312.85 ／ -0.04
16. 金属製品 ／ 1,573.35 ／ -0.10
17. 精密機器 ／ 13,072.76 ／ -0.21
18. 鉄鋼 ／ 745.15 ／ -0.42
19. 化学工業 ／ 2,523.79 ／ -0.74
20. 不動産業 ／ 2,464.47 ／ -0.86
21. ゴム製品 ／ 5,631.58 ／ -0.90
22. 海運業 ／ 1,716.26 ／ -0.97
23. その他製品 ／ 7,564.49 ／ -1.07
24. 陸運業 ／ 2,239.3 ／ -1.46
25. サービス業 ／ 3,072.59 ／ -1.49
26. 卸売業 ／ 4,802.08 ／ -1.50
27. 繊維業 ／ 846.51 ／ -1.74
28. その他金融業 ／ 1,172.93 ／ -1.84
29. 輸送用機器 ／ 4,874.17 ／ -1.92
30. パルプ・紙 ／ 562.52 ／ -2.16
31. 小売業 ／ 2,213.36 ／ -2.36
32. 空運業 ／ 236.89 ／ -3.53
33. 証券業 ／ 770.45 ／ -3.85《CS》
