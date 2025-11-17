関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～サンコール、ユカリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4596＞ 窪田製薬 6820500 23900.86 291.25% -0.1525%
＜5255＞ モンスターラボ 8949800 133265.66 273.12% 0.1695%
＜6145＞ NITTOKU 375300 110256.22 238.28% 0.0484%
＜9353＞ 桜島埠 151200 47107.68 237.81% 0.143%
＜5985＞ サンコール 6492700 1045389.84 220.69% 0.2812%
＜7803＞ ブシロード 2635200 128383.26 219.15% 0.2777%
＜4053＞ サンアスタリスク 978300 64093.16 214.51% 0.1131%
＜3776＞ ブロバンタワ 2110700 52172.56 212.62% -0.0289%
＜3452＞ ビーロット 447600 104404.84 200.17% -0.1168%
＜197A＞ タウンズ 2235300 178680.82 194.00% -0.1282%
＜4480＞ メドレー 1161900 570620.88 184.12% 0.1084%
＜9553＞ マイクロアド 1645500 168940.18 173.28% 0.1612%
＜4493＞ サイバセキュリ 698100 293498.26 166.46% 0.0895%
＜286A＞ ユカリア 506000 83057.14 163.21% -0.1474%
＜4418＞ JDSC 1414600 529317.16 155.45% 0.092%
＜366A＞ ウェルネスC 173000 113105.64 152.61% -0.1155%
＜7199＞ プレミアG 985200 408063.44 143.82% -0.1258%
＜7685＞ BUYSELL 541000 509041.1 141.46% 0.1083%
＜4570＞ 免疫生物 2387000 475080.74 138.48% 0.2139%
＜5621＞ ヒューマンT 234000 108723.92 138.25% -0.1817%
<5724> アサカ理研 459900 219420.7 137.90% 0.0831%
<5889> JEH 706500 344117.34 137.71% -0.0954%
<153A> カウリス 189300 75500.52 136.11% -0.1994%
<7352> TWOSTONE 290100 67739.5 136.07% -0.0529%
<4576> DWTI 1215100 31261.5 134.66% -0.0485%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
