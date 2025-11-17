ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～サンコール、ユカリアなどがランクイン

2025年11月17日 14:02

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンコール、ユカリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月17日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 　6820500 　23900.86　 291.25% -0.1525%
＜5255＞ モンスターラボ　　 　8949800 　133265.66　 273.12% 0.1695%
＜6145＞ NITTOKU　　 　375300 　110256.22　 238.28% 0.0484%
＜9353＞ 桜島埠　　　　　　 　151200 　47107.68　 237.81% 0.143%
＜5985＞ サンコール　　　　 　6492700 　1045389.84　 220.69% 0.2812%
＜7803＞ ブシロード　　　　 　2635200 　128383.26　 219.15% 0.2777%
＜4053＞ サンアスタリスク　 　978300 　64093.16　 214.51% 0.1131%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　 　2110700 　52172.56　 212.62% -0.0289%
＜3452＞ ビーロット　　　　 　447600 　104404.84　 200.17% -0.1168%
＜197A＞ タウンズ　　　　　 　2235300 　178680.82　 194.00% -0.1282%
＜4480＞ メドレー　　　　　 　1161900 　570620.88　 184.12% 0.1084%
＜9553＞ マイクロアド　　　 　1645500 　168940.18　 173.28% 0.1612%
＜4493＞ サイバセキュリ　　 　698100 　293498.26　 166.46% 0.0895%
＜286A＞ ユカリア　　　　　 　506000 　83057.14　 163.21% -0.1474%
＜4418＞ JDSC　　　　　 　1414600 　529317.16　 155.45% 0.092%
＜366A＞ ウェルネスC　　　 　173000 　113105.64　 152.61% -0.1155%
＜7199＞ プレミアG　　　　 　985200 　408063.44　 143.82% -0.1258%
＜7685＞ BUYSELL　　 　541000 　509041.1　 141.46% 0.1083%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　2387000 　475080.74　 138.48% 0.2139%
＜5621＞ ヒューマンT　　　 　234000 　108723.92　 138.25% -0.1817%
<5724> アサカ理研　　　　 　459900 　219420.7　 137.90% 0.0831%
<5889> JEH　　　　　　 　706500 　344117.34　 137.71% -0.0954%
<153A> カウリス　　　　　 　189300 　75500.52　 136.11% -0.1994%
<7352> TWOSTONE　 　290100 　67739.5　 136.07% -0.0529%
<4576> DWTI　　　　　 　1215100 　31261.5　 134.66% -0.0485%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事