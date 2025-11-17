ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテとソニーGの2銘柄で約298円押し下げ

2025年11月17日 13:04

記事提供元：フィスコ

*13:04JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテとソニーGの2銘柄で約298円押し下げ
17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり170銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。365.00円安の50011.53円（出来高概算12億2975万株）で前場の取引を終えている。

14日の米株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。利下げ観測の後退やAI関連銘柄の調整がダウの重しとなる一方で、ハイテク株に買い戻しが入ってナスダックを支えたとの見方が示されている。米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は94.14円安の50282.39円と続落して取引を開始した。寄り付き時点では米国株のダウの続落を背景に売り優勢のスタートとなったものの、為替でドル円が154円台半ばで推移する中、日中に買い戻し圧力がやや強まる展開だった。ただ、午前の取引では小売・空運などの軟調な業種が重しとなり、全体としては戻りの鈍さが意識された。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はソニーG＜6758＞となり、2銘柄で日経平均を約298円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはサイバーA＜4751＞で10.99％安、同2位は三越伊勢丹＜3099＞で10.64％安だった。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約171円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三井金属＜5706＞で7.00％高、同2位はイビデン＜4062＞で5.29％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　50011.53(-365.00)

値上がり銘柄数　53(寄与度+330.21)
値下がり銘柄数　170(寄与度-695.21)
変わらず銘柄数　2

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　20280　　 500　100.28
＜8035＞　東エレク　　　　　　 32560　　 710　 71.20
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19655　　 125　 33.43
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8443　　 330　 33.09
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13125　　 660　 22.06
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 19715　　 335　 11.20
＜8267＞　イオン　　　　　　　2536.5　　50.5　　5.06
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 20865　　1365　　4.56
＜4324＞　電通グループ　　　　　3391　　 130　　4.35
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2388.5　　14.5　　3.88
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　4033　　 107　　3.58
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 47810　　 520　　3.48
＜9433＞　KDDI　　　　　　2657.5　　　 8　　3.21
＜6920＞　レーザーテック　　　 28325　　 230　　3.08
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　5978　　　56　　2.81
＜4523＞　エーザイ　　　　　　　4673　　　72　　2.41
<5802>　住友電気工業　　　　　6364　　　67　　2.24
<5631>　日本製鋼所　　　　　　9851　　 317　　2.12
<2871>　ニチレイ　　　　　　　1925　　　55　　1.84
<8316>　三井住友FG　　　　　　4480　　 150　　1.50


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 53150　 -3350 -268.74
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4521　　-179　-29.92
<6367>　ダイキン工業　　　　 19895　　-700　-23.40
<7453>　良品計画　　　　　　2917.5　-330.5　-22.09
<6098>　リクルートHD　　　　　7946　　-157　-15.74
<6954>　ファナック　　　　　　5063　　-90　 -15.04
<6988>　日東電工　　　　　　　3890　　-78　 -13.04
<6762>　TDK　　　　　　　2511.5　　-24　 -12.03
<8015>　豊田通商　　　　　　　4929　 -119　 -11.93
<8253>　クレディセゾン　　　　3607　 -334　 -11.16
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3118　　-62　 -10.36
<6971>　京セラ　　　　　　　　2077　-36.5　　-9.76
＜3099＞　三越伊勢丹HD　　　　　2351　 -280　　-9.36
<4911>　資生堂　　　　　　　　2413 -252.5　　-8.44
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1518　-38.5　　-7.72
<7733>　オリンパス　　　　　2049.5　-56.5　　-7.55
<7269>　スズキ　　　　　　　2290.5　　-53　　-7.09
<6902>　デンソー　　　　　　2077.5　　-53　　-7.09
<7832>　バンナムHD　　　　　　4537　　-70　　-7.02
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　9311　 -199　　-6.65《CS》

