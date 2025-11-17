*13:04JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテとソニーGの2銘柄で約298円押し下げ

17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり170銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。365.00円安の50011.53円（出来高概算12億2975万株）で前場の取引を終えている。

14日の米株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。利下げ観測の後退やAI関連銘柄の調整がダウの重しとなる一方で、ハイテク株に買い戻しが入ってナスダックを支えたとの見方が示されている。米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は94.14円安の50282.39円と続落して取引を開始した。寄り付き時点では米国株のダウの続落を背景に売り優勢のスタートとなったものの、為替でドル円が154円台半ばで推移する中、日中に買い戻し圧力がやや強まる展開だった。ただ、午前の取引では小売・空運などの軟調な業種が重しとなり、全体としては戻りの鈍さが意識された。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はソニーG＜6758＞となり、2銘柄で日経平均を約298円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはサイバーA＜4751＞で10.99％安、同2位は三越伊勢丹＜3099＞で10.64％安だった。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約171円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三井金属＜5706＞で7.00％高、同2位はイビデン＜4062＞で5.29％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 50011.53(-365.00)

値上がり銘柄数 53(寄与度+330.21)

値下がり銘柄数 170(寄与度-695.21)

変わらず銘柄数 2

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 20280 500 100.28

＜8035＞ 東エレク 32560 710 71.20

＜6857＞ アドバンテ 19655 125 33.43

＜4519＞ 中外製薬 8443 330 33.09

＜4062＞ イビデン 13125 660 22.06

＜5803＞ フジクラ 19715 335 11.20

＜8267＞ イオン 2536.5 50.5 5.06

＜5706＞ 三井金属鉱業 20865 1365 4.56

＜4324＞ 電通グループ 3391 130 4.35

＜4543＞ テルモ 2388.5 14.5 3.88

＜6361＞ 荏原製作所 4033 107 3.58

＜6146＞ ディスコ 47810 520 3.48

＜9433＞ KDDI 2657.5 8 3.21

＜6920＞ レーザーテック 28325 230 3.08

＜8766＞ 東京海上HD 5978 56 2.81

＜4523＞ エーザイ 4673 72 2.41

<5802> 住友電気工業 6364 67 2.24

<5631> 日本製鋼所 9851 317 2.12

<2871> ニチレイ 1925 55 1.84

<8316> 三井住友FG 4480 150 1.50



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 53150 -3350 -268.74

＜6758＞ ソニーG 4521 -179 -29.92

<6367> ダイキン工業 19895 -700 -23.40

<7453> 良品計画 2917.5 -330.5 -22.09

<6098> リクルートHD 7946 -157 -15.74

<6954> ファナック 5063 -90 -15.04

<6988> 日東電工 3890 -78 -13.04

<6762> TDK 2511.5 -24 -12.03

<8015> 豊田通商 4929 -119 -11.93

<8253> クレディセゾン 3607 -334 -11.16

<7203> トヨタ自動車 3118 -62 -10.36

<6971> 京セラ 2077 -36.5 -9.76

＜3099＞ 三越伊勢丹HD 2351 -280 -9.36

<4911> 資生堂 2413 -252.5 -8.44

<7267> ホンダ 1518 -38.5 -7.72

<7733> オリンパス 2049.5 -56.5 -7.55

<7269> スズキ 2290.5 -53 -7.09

<6902> デンソー 2077.5 -53 -7.09

<7832> バンナムHD 4537 -70 -7.02

<8001> 伊藤忠商事 9311 -199 -6.65《CS》