ケンコーマヨネーズ、『WABI-DELI　花がんもの含め煮』でジャパン・フード・セレクション　グランプリ受賞

■日本の食文化に着目した和惣菜が食のプロを魅了

ケンコーマヨネーズ<2915>(東証プライム)は11月17日、『WABI‐DELI 花がんもの含め煮』が2025年11月のジャパン・フード・セレクションにおいて食品・飲料部門のグランプリを受賞したと発表した。同賞は一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品・食材評価制度で、約23,000人のフードアナリストが日本独自の食文化や消費者の視点を踏まえた厳正な審査を行う。グランプリ獲得は同社商品として初であり、素材の味を活かした味付けや花形の独自性、冷凍保存による利便性、ブランド背景への共感が評価された。

受賞商品の『WABI‐DELI 花がんもの含め煮』は、福井県の精進料理に根差した伝統食材「がんもどき」を花形に仕立て、しいたけやにんじんと共にだしをしみ込ませた和惣菜である。「WABI‐DELI」ブランドは「見つめなおす、和食のちから」を掲げ、日本各地の食材や食文化に着目し、野菜本来の旨味と彩りを活かした商品を展開。2025年11月時点で6品のラインアップを持ち、450gの業務用仕様と冷凍365日の賞味期間を特長に、外食・給食・ホテルなど幅広い販路で採用されているほか、自社通販や海外輸出も進む。

同社は、日本の伝統的な食文化の魅力を国内外へ発信し、「WABI‐DELI」を通じた和食の新たな価値創造を推進してきた。今回のグランプリ受賞を契機に、より多様な消費者へ和惣菜の魅力を届ける取り組みを強化するとしており、引き続き商品開発とメニュー提案を進める方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

