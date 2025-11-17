関連記事
日経平均は94円安でスタート、ファーストリテやサンリオなどが下落
記事提供元：フィスコ
[日経平均株価・TOPIX（表）]
日経平均;50282.39;-94.14 TOPIX;3350.03;-9.78
[寄り付き概況]
11月17日の日経平均は前営業日比94.14円安の50282.39円と続落でスタート。14日の米国市場でダウ平均は309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了。人工知能（AI）バブル懸念から利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小したがまちまちで終了。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の50430円。本日の日経平均はやや売りが先行。ファーストリテ＜9983＞の下げが重しとなっている他、今週は19日にエヌビディアの決算が予定されていることもあり、手掛けにくさが意識されやすいようだ。
東証プライム市場の売買代金上位では、ファーストリテの他、サンリオ＜8136＞、ソニーG＜6758＞、ニデック＜6594＞などが下落している反面、キオクシアＨＤ＜285A＞、みずほ＜8411＞、三井住友＜8316＞、東エレク＜8035＞などが上昇。業種別では、空運、小売、証券商品先物などが下落率上位で推移。《CS》
