11/17の強弱材料

*08:44JST 11/17

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（22900.59、+30.23）

・シカゴ日経225先物は上昇（50430、+100）

・VIX指数は低下（19.83、-0.17）

・米原油先物相場は上昇（60.09、+1.40）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（50376.53、-905.30）

・NYダウは下落（47147.48、-309.74）

・SOX指数は下落（6811.20、-7.54）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・7-9月期GDP速報値

・9月鉱工業生産

・9月設備稼働率

・ハンワホームズが名証ネクストに新規上場

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・9月ブラジル経済活動

・10月カナダ消費者物価指数

・11月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・ブラジル貿易収支

・10月インド失業率

・10月インド貿易収支

・米国ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

・米国ミネアポリス連銀総裁がエコラボCEOとの対談で司会《ST》