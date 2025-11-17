関連記事
11/17の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（22900.59、+30.23）
・シカゴ日経225先物は上昇（50430、+100）
・VIX指数は低下（19.83、-0.17）
・米原油先物相場は上昇（60.09、+1.40）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50376.53、-905.30）
・NYダウは下落（47147.48、-309.74）
・SOX指数は下落（6811.20、-7.54）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・7-9月期GDP速報値
・9月鉱工業生産
・9月設備稼働率
・ハンワホームズが名証ネクストに新規上場
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・9月ブラジル経済活動
・10月カナダ消費者物価指数
・11月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・ブラジル貿易収支
・10月インド失業率
・10月インド貿易収支
・米国ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ
・米国ミネアポリス連銀総裁がエコラボCEOとの対談で司会《ST》
