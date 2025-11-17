関連記事
今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、加消費者物価指数など
今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、加消費者物価指数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(7-9月) -2.4％ 2.2％
13:30 鉱工業生産(9月) 2.2％
13:30 設備稼働率(9月) -2.3％
ハンワホームズが名証ネクストに新規上場(公開価格:270円)
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.23％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 ブ・経済活動(9月) -0.3％ 0.4％
22:30 加・消費者物価指数(10月) 2.2％ 2.4％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月) 5.8 10.7
27:00 ブ・貿易収支(先週) 18.11億ドル
印・失業率(10月) 5.2％
印・貿易収支(10月) -300.00億ドル -321.45億ドル
米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ
米・ミネアポリス連銀総裁がエコラボCEOとの対談で司会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
