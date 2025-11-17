*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、加消費者物価指数など

＜国内＞

08:50 GDP速報値(7-9月) -2.4％ 2.2％

13:30 鉱工業生産(9月) 2.2％

13:30 設備稼働率(9月) -2.3％



ハンワホームズが名証ネクストに新規上場(公開価格:270円)



＜海外＞

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.23％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:00 ブ・経済活動(9月) -0.3％ 0.4％

22:30 加・消費者物価指数(10月) 2.2％ 2.4％

22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月) 5.8 10.7

27:00 ブ・貿易収支(先週) 18.11億ドル



印・失業率(10月) 5.2％

印・貿易収支(10月) -300.00億ドル -321.45億ドル

米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

米・ミネアポリス連銀総裁がエコラボCEOとの対談で司会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》