今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、加消費者物価指数など

2025年11月17日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞
08:50　GDP速報値(7-9月)　-2.4％　2.2％
13:30　鉱工業生産(9月)　　2.2％
13:30　設備稼働率(9月)　　-2.3％


ハンワホームズが名証ネクストに新規上場(公開価格:270円)


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.23％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　ブ・経済活動(9月)　-0.3％　0.4％
22:30　加・消費者物価指数(10月)　2.2％　2.4％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月)　5.8　10.7
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　18.11億ドル


印・失業率(10月)　　5.2％

印・貿易収支(10月)　-300.00億ドル　-321.45億ドル

米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

米・ミネアポリス連銀総裁がエコラボCEOとの対談で司会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

