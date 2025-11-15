*14:42JST 国内外の注目経済指標：7-9月期の日本経済は大幅なマイナス成長に

11月17日－21日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■17日（月）午前8時50分発表予定

○(日)7-9月期国内総生産-予想：前期比年率－2.4％

アメリカの高関税政策による輸出の減少と、法改正前の駆け込み需要の反動による住宅投資の大幅な落ち込みによって大幅なマイナス成長となる見込み。ただ、輸出については自動車関税引き下げにより、10月以降はある程度持ち直す可能性がある。

■19日（水）午前8時50分発表予定

○(日)10月貿易収支-9月実績は－2374億円

参考となる10月上中旬の貿易収支は－3076億円で赤字幅は前年同期比－27.1％。前年10月の貿易収支は-4723億円であったことから、今年10月についてはこの水準を下回る赤字額となる可能性が高い。

■20日（木）午後10時30分発表予定

○(米)9月雇用統計-8月実績：非農業部門雇用者数は前月比＋2.2万人、失業率は4.3％

8月時点で労働市場の減速が進んでいることが確認されており、9月時点でもこの状況は変わらないとみられる。非農業部門雇用者数は8月実績を上回る可能性があるものの、10月以降は再び悪化しているとみられる。

■21日（金）午前8時30分発表予定

○(日)10月全国消費者物価コア指数-予想：前年比＋3.0％

参考となる9月実績は前年比＋2.9％。食料や通信料金の値上がりが要因。10月もこの状況は変わらないため、物価上昇率は9月実績と同水準または上回る可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定

・19日（水）：（英）10月消費者物価指数、（米）10月住宅着工件数

・20日（木）：（米）10月中古住宅販売件数

・21日（金）：（欧）11月ユーロ圏製造業PMI、（米）11月製造業PMI《FA》