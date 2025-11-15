関連記事
14日のNY市場はまちまち
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47147.48;−309.74Nasdaq;22900.59;+30.23CME225;50430;+100(大証比)
[NY市場データ]
14日のNY市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。セクター別ではエネルギーやソフトウェア・サービスが上昇、ヘルスケア機器・サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50430円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.51円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電産＜6594＞、日本郵政＜6178＞、豊田自動織機＜6201＞、ソニー＜6758＞、オリエンランド＜4661＞、トヨタ自動車＜7203＞などが下落し、全般売り優勢となった。《ST》
