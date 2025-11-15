京成電鉄、11月29日に「ジェントルピンク4車種」撮影会ツアー開催

■N800形貸切で巡る特別撮影会、くぬぎ山車庫で4車種が集結

京成電鉄<9009>(東証プライム)は11月14日、京成グループのコミュニティー京成・京成トラベル事業部が後援を受け、11月29日に「ジェントルピンク4車種 撮影会inくぬぎ山車庫」を開催すると発表した。同企画は新津田沼駅からリバイバルカラー塗装のN800形(6両編成)貸切列車に乗車し、普段入線しない折返し線を経てくぬぎ山駅へ向かう特別ツアーとなる。くぬぎ山車庫では、8800形・8900形・N800形・80000形の4車種が並ぶ撮影会を実施し、参加者は限定のオリジナルクリアファイルも受け取ることができる。

ツアーは13時に新津田沼駅を出発し、車庫到着後は2班体制で約1時間の撮影を行う。撮影終了後は再びN800形貸切列車に乗車し、16時頃に新津田沼駅へ戻る流れで、往復の移動そのものがイベントとして組み込まれている。車内ではコミュニティー京成によるグッズ販売、「京成パンダどら焼き」とお茶の提供も予定されており、鉄道ファンや家族連れなど幅広い層が楽しめる内容を意識した構成となっている。撮影補助具の持ち込み禁止や飲酒の禁止、指定エリア外への立ち入り禁止など、安全確保のためのルールも明確に示されている。

旅行代金は大人6,000円、小人5,500円で、募集人数は100名。申込期間は11月14日から18日12時までで、応募多数の場合は抽選となる。抽選結果は18日夕方以降にメールで通知され、座席位置も抽選で決定する。詳細な申込方法は京成トラベル公式WEBサイトで案内される。コミュニティー京成と京成電鉄は、今後もオリジナリティのある体験型企画を継続的に提供する方針を示している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

