関連記事
ミニストップなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7725＞ ;インターアク;153%;53200;1.66;1383;-30 ＜6993＞ ;大黒屋;129%;5390800;1.96;40;-2 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;116%;298100;1.69;612;-4 ＜3198＞ ;SFP;94%;11300;0.82;2043;-2 ＜3137＞ ;ファンデリー;83%;24100;1.66;208;5 ＜1578＞ ;上場225M;81%;4737;1.86;4049;-58 ＜2378＞ ;ルネサンス;80%;26600;1.74;1038;0 ＜3542＞ ;VEGA;77%;20000;1.89;1677;-37 ＜6072＞ ;地盤ネットHD;76%;697500;4.28;167;9 ＜3539＞ ;ＪＭHD;68%;30800;9.83;1557;7 ＜3662＞ ;エイチームHD;64%;36500;0.77;1097;-14 ＜8132＞ ;シナネンＨＤ;61%;2500;0.11;6530;10 ＜7616＞ ;コロワイド;61%;220600;0.39;1738;-9 ＜4668＞ ;明光ネット;60%;18100;0.72;720;2 ＜1653＞ ;ｉＦｒｅｅESG;59%;300;0.68;4439;-48 ＜9262＞ ;シルバーライフ;58%;6300;18.30;862;-3 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;57%;8600;3.64;708;-3 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;57%;218200;0.50;765;1 ＜2484＞ ;出前館;54%;140500;4.34;146;-2 ＜9946＞ ;ミニストップ;53%;29000;0.19;2039;-5
[コメント]ミニストップ＜9946＞は信用倍率0.19倍と1倍を下回って売り長となっている。《FA》
