*18:06JST 14日の香港市場概況：ハンセン指数は軟調推移

14日の香港市場では、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比500.57ポイント（1.85％）安の26572.46ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が201.10ポイント（2.09％）安の9397.96ポイントと反落。

米国株安が嫌気されたが、本日公表された中国の経済統計は強弱まちまちだったものの、買い材料ではなかったことも株式相場を圧迫した。中国経済の減速も改めて意識されたようだ。ハンセン指数の構成銘柄では上昇が12、下落が72、変わらずは4で売りが優勢。

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（9888/HK）が7.2％安、中国電子商取引（EC）大手の京東集団（JDドットコム：9618/HK）が6.0％安、EC世界大手の阿里巴巴集団HD（アリババ：9988/HK）が4.4％安。

セクター別では、新興EV（電気自動車）が弱含み。小鵬汽車（9868/HK）が6.8％安、蔚来集団（9866/HK）は3.2％安。一方、医薬セクターの一部は強含み。康希諾生物（6185/HK）は4.2％高、翰森製薬集団（3692/HK）は2.2％高。他では、紡織・アパレル大手メーカーの徳永佳集団（321/HK）が11.1％高としっかりとなった。《AK》