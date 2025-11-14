*17:59JST 14日の中国本土市場概況：上海総合指数は反落

14日の中国本土市場では、主要指標の上海総合指数が前日比39.01ポイント（0.97％）安の3990.49ポイントと反落。

本日公表された中国の経済統計は強弱まちまちだったが、買い材料ではなかった。中国経済の減速が改めて意識された。ただ、中国政府による景気対策への期待は残されており、関連セクターに投資家の資金が向かったようだ。

業種別では、ハイテク関連が軟調地合い。北京兆易創新科技（603986/SH）は9.5％安、富士康工業互聯網（601138/SH）は5.5％安、スーパーコンピューター大手の曙光信息産業（603019/SH）は4.6％安。電力関連株も安い。東方電気（600875/SH）が5.2％、特変電工（600089/SH）が5.1％安、上海電力（600021/SH）が6.6％安。ただ、銀行株はしっかりとした値動きとなった。興業銀行（601166/SH）が1.5％高、中国銀行（601988/SH）は1.4％高、交通銀行（601328/SH）は0.9％高。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.01ポイント（0.39％）安の257.09ポイント、深センB株指数が1.19ポイント（0.09％）安の1321.46ポイントで14日の取引を終えた。《AK》