*17:18JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後はやや値を戻す

14日の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下げ幅縮小の場面で円買いがやや後退すると、154円74銭まで上昇。155円台が視野に入り円安牽制が意識され、円売り抑制で154円31銭まで値を下げた。午後は一段の下げを回避し、値を戻した。

・ユ-ロ・円は179円68銭から179円96銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1648ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,767.74円、高値50,767.74円、安値50,246.60円、終値50,376.53円(前日比905.30円安)

・17時時点：ドル・円154円60-70銭、ユ-ロ・円179円90-00銭

【要人発言】

・城内成長戦略相

「円安、輸入物価を通じてCPIを押し上げる効果がある」

【経済指標】

・中・10月小売売上高：前年比+2.9％（予想：+2.8％、9月：+3.0％）

・中・10月鉱工業生産：前年比+4.9％（予想：前年比+5.5％、9月+6.5％）《TY》