東証グロ－ス指数は大幅続落、米株安受け売りかさむ
東証グロース市場指数 923.24 -15.05／出来高 2億9446万株／売買代金 1525億円東証グロース市場250指数 708.54 -12.95／出来高 1億9485万株／売買代金 1354億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は394、値上がり銘柄数は194、変わらずは18。
前日13日の米株式市場でダウ平均は大幅に5日ぶり反落。政府機関再開による材料出尽くし感や、根強い人工知能（AI）バブル懸念、ウォルト・ディズニー（DIS）の下げなどがダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受け利下げ期待が後退。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は売りがかさむ展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.99％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇していることも新興市場で投資家心理を慎重にさせた。さらに、東証グロース市場指数は940pt近辺に位置する25日線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあった。一方、新興市場銘柄の4-9月期決算発表が今日まで続くことから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となり、朝方の売り一巡後は下げ渋る場面もあった。しかし、週末ということもあり積極的な買いは見送られ、次第に下げ幅を広げる展開となった。
個別では、第1四半期営業利益が55.5％減となったArent＜5254＞、上期営業利益が1.11億円と第1四半期の1.06億円から伸び悩んだBlueMeme＜4069＞、25年12月期業績予想を下方修正したインフォメティス＜281A＞、25年12月期業績予想を下方修正したスパイダープラス＜4192＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、Rebase＜5138＞、フルッタ＜2586＞などが顔を出した。
一方、25年12月期の利益予想を上方修正したGreenB＜3913＞、第1四半期営業利益が前年同期比4.9倍となったグリッド＜5582＞、第1四半期営業利益が前年同期比4.9倍となったAeroEdge＜7409＞、26年3月期業績予想を上方修正した動物高度医療＜6039＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、THECOO＜4255＞、Waqoo＜4937＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 1461| 300| 25.84|
2| 4937|Ｗａｑｏｏ | 1766| 300| 20.46|
3| 4177|ｉ－ｐｌｕｇ | 1361| 228| 20.12|
4| 5582|グリッド | 2995| 499| 19.99|
5| 5258|ＴＭＮ | 487| 80| 19.66|
6| 157A|Ｇモンスター | 662| 100| 17.79|
7| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 6920| 1000| 16.89|
8| 4570|免疫生物研究所 | 701| 100| 16.64|
9| 4371|ＣＣＴ | 1063| 150| 16.43|
10| 4256|サインド | 1145| 150| 15.08|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5138|Ｒｅｂａｓｅ | 860| -300| -25.86|
2| 2586|フルッタ | 187| -58| -23.67|
3| 5858|ＳＴＧ | 1770| -500| -22.03|
4| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 1438| -400| -21.76|
5| 3803|イメージ情 | 633| -143| -18.43|
6| 7318|セレンディップ | 4610| -1000| -17.83|
7| 4192|スパイダープラス | 351| -70| -16.63|
8| 7066|ピアズ | 511| -99| -16.23|
9| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 357| -63| -15.00|
10| 281A|インフォメティス | 583| -100| -14.64|《SK》
