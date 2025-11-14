関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか繊維業、不動産業、石油・石炭製品、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、情報・通信業、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 909.14 ／ 4.40
2. 繊維業 ／ 861.49 ／ 4.27
3. 不動産業 ／ 2,485.73 ／ 1.92
4. 石油・石炭製品 ／ 2,317.48 ／ 1.71
5. 医薬品 ／ 3,705.96 ／ 1.38
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,236.64 ／ 1.04
7. 鉄鋼 ／ 748.27 ／ 1.03
8. 保険業 ／ 2,902.43 ／ 0.97
9. ゴム製品 ／ 5,682.97 ／ 0.95
10. 海運業 ／ 1,733.01 ／ 0.88
11. パルプ・紙 ／ 574.96 ／ 0.59
12. 食料品 ／ 2,498.04 ／ 0.48
13. 水産・農林業 ／ 703. ／ 0.41
14. 陸運業 ／ 2,272.41 ／ 0.23
15. 卸売業 ／ 4,875.16 ／ 0.22
16. 空運業 ／ 245.56 ／ 0.22
17. 小売業 ／ 2,266.86 ／ 0.14
18. 銀行業 ／ 478.67 ／ 0.02
19. 化学工業 ／ 2,542.53 ／ -0.07
20. 輸送用機器 ／ 4,969.36 ／ -0.10
21. 精密機器 ／ 13,100.43 ／ -0.19
22. 証券業 ／ 801.33 ／ -0.31
23. その他金融業 ／ 1,194.92 ／ -0.32
24. サービス業 ／ 3,119.03 ／ -0.39
25. その他製品 ／ 7,646.45 ／ -0.73
26. 金属製品 ／ 1,574.93 ／ -0.74
27. 建設業 ／ 2,538.18 ／ -1.23
28. ガラス・土石製品 ／ 1,721.13 ／ -1.26
29. 電力・ガス業 ／ 674.92 ／ -1.33
30. 情報・通信業 ／ 7,841.18 ／ -1.72
31. 機械 ／ 4,293.78 ／ -2.16
32. 電気機器 ／ 6,315.59 ／ -2.23
33. 非鉄金属 ／ 3,484.25 ／ -3.42《CS》
