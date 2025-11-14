関連記事
11月14日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了
*15:46JST 11月14日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円79銭 高値135円89銭 安値135円76銭 引け135円86銭
2年 476回 0.925％
5年 180回 1.241％
10年 379回 1.698％
20年 193回 2.708％
13日の債券先物12月限は135円79銭で取引を開始し、135円86銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.58％、10年債は4.11％、30年債は4.71％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.69％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.15％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏・7-9月期域内総生産改定値（予想：前年比＋1.3％、速報値：＋1.3％）
・19：00 ユーロ圏・9月貿易収支（8月：＋10億ユーロ）
・22：30 米・10月小売売上高
・22：30 米・10月生産者物価指数
・24：00 米・10月企業在庫
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
