*15:46JST 11月14日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円79銭 高値135円89銭 安値135円76銭 引け135円86銭

2年 476回 0.925％

5年 180回 1.241％

10年 379回 1.698％

20年 193回 2.708％



13日の債券先物12月限は135円79銭で取引を開始し、135円86銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.58％、10年債は4.11％、30年債は4.71％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.69％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.15％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 ユーロ圏・7-9月期域内総生産改定値（予想：前年比＋1.3％、速報値：＋1.3％）

・19：00 ユーロ圏・9月貿易収支（8月：＋10億ユーロ）

・22：30 米・10月小売売上高

・22：30 米・10月生産者物価指数

・24：00 米・10月企業在庫



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》