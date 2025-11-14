関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～スター精、ワイエイシイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月14日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7718＞ スター精 3413900 314923.04 326.04% 0.0643%
＜2692＞ 伊藤忠食 229900 100630 323.32% 0.1612%
＜3913＞ GreenBee 435400 21336.18 314.4% 0.1506%
＜5582＞ グリッド 236400 47706.22 288.79% 0.1802%
＜5137＞ スマートドライ 2658800 104656.62 284.42% 0.0193%
＜4222＞ 児玉化 3279400 206435.14 284.42% 0.1824%
＜4371＞ CCT 746700 57626.32 278.4% 0.1642%
＜421A＞ ムービン 318900 91031.76 274.69% 0.0598%
＜3968＞ セグエ 1030200 76702.4 244% 0.115%
＜3397＞ トリドールHD 2611300 1370040.36 241.24% -0.0153%
＜6298＞ ワイエイシイHD 1042900 117503.54 236.91% 0.1698%
＜6390＞ 加藤製 498000 80223.76 234.92% -0.0976%
＜2096＞ GXオフィスJリ 104709 15462.433 233.27% 0.0034%
＜300A＞ MIC 160500 52648.66 232.16% 0.1068%
＜5957＞ 日東精 791800 71735.26 228.02% -0.0848%
＜1473＞ Oneトピクス 77660 55187.73 226.29% -0.0092%
＜5592＞ くすり窓 620200 317097 221.34% -0.1033%
＜3083＞ スターシーズ 381500 35520.68 217.66% -0.0735%
＜2112＞ 塩水糖 971200 83207.76 204.51% -0.0626%
＜7911＞ TOPPANHD 4558500 3151610.94 198.23% 0.1326%
<7229> ユタカ技研 83500 42571.5 197.16% 0%
<4914> 高砂香 1074400 294250.52 190.88% 0.042%
<4464> ソフト99 314200 288700.1 186.64% 0.0663%
<7409> AeroEdge 111200 146567.2 184.5% 0.1689%
<6039> 動物高医 141100 132250.6 179.11% 0.1369%
<9031> 西鉄 577800 277977.74 178.19% 0.1107%
<6834> 精工技研 682300 1965167.8 177.91% 0.2104%
<9204> スカイマーク 1308900 100431.64 176.12% -0.0711%
<3496> アズーム 390300 413973 176.01% 0.0325%
<368A> 北里コーポ 578300 163914.42 172.83% 0.1013%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
