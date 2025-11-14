ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～スター精、ワイエイシイなどがランクイン

2025年11月14日 14:54

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月14日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7718＞ スター精　　　　　 3413900 　314923.04　 326.04% 0.0643%
＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　　229900 　100630　 323.32% 0.1612%
＜3913＞ GreenBee　　435400 　21336.18　 314.4% 0.1506%
＜5582＞ グリッド　　　　　　236400 　47706.22　 288.79% 0.1802%
＜5137＞ スマートドライ　　　2658800 　104656.62　 284.42% 0.0193%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　3279400 　206435.14　 284.42% 0.1824%
＜4371＞ CCT　　　　　　　746700 　57626.32　 278.4% 0.1642%
＜421A＞ ムービン　　　　　　318900 　91031.76　 274.69% 0.0598%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　1030200 　76702.4　 244% 0.115%
＜3397＞ トリドールHD　　　2611300 　1370040.36　 241.24% -0.0153%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　1042900 　117503.54　 236.91% 0.1698%
＜6390＞ 加藤製　　　　　　　498000 　80223.76　 234.92% -0.0976%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　104709 　15462.433　 233.27% 0.0034%
＜300A＞ MIC　　　　　　　160500 　52648.66　 232.16% 0.1068%
＜5957＞ 日東精　　　　　　　791800 　71735.26　 228.02% -0.0848%
＜1473＞ Oneトピクス　　　77660 　55187.73　 226.29% -0.0092%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　620200 　317097　 221.34% -0.1033%
＜3083＞ スターシーズ　　　　381500 　35520.68　 217.66% -0.0735%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　　971200 　83207.76　 204.51% -0.0626%
＜7911＞ TOPPANHD　　4558500 　3151610.94　 198.23% 0.1326%
<7229> ユタカ技研　　　　　83500 　42571.5　 197.16% 0%
<4914> 高砂香　　　　　　　1074400 　294250.52　 190.88% 0.042%
<4464> ソフト99　　　　　314200 　288700.1　 186.64% 0.0663%
<7409> AeroEdge　　111200 　146567.2　 184.5% 0.1689%
<6039> 動物高医　　　　　　141100 　132250.6　 179.11% 0.1369%
<9031> 西鉄　　　　　　　　577800 　277977.74　 178.19% 0.1107%
<6834> 精工技研　　　　　　682300 　1965167.8　 177.91% 0.2104%
<9204> スカイマーク　　　　1308900 　100431.64　 176.12% -0.0711%
<3496> アズーム　　　　　　390300 　413973　 176.01% 0.0325%
<368A> 北里コーポ　　　　　578300 　163914.42　 172.83% 0.1013%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

