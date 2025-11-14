クリナップ、岡山工場が「令和7年度障害者ワークフェア・インおかやま」で障害者雇用優良事業所として表彰

■障がい者雇用の継続的取り組みが高評価

クリナップ<7955>(東証プライム)は11月14日、同社の岡山工場が、岡山県および独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山支部が主催する「障害者ワークフェア・インおかやま」において、障害者雇用優良事業所として「産業労働部長賞」を受賞したと発表。

この表彰は、障がいのある方の雇用促進と職場定着に顕著な功績を挙げた事業所をたたえるものである。岡山工場では、障がいの特性に応じた業務設計や職場環境の整備、きめ細かなサポート体制の構築に取り組むとともに、「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」制度を活用するなど、誰もが安心して継続的に働ける職場づくりを進めてきた。今回、津山障害者就業・生活支援センターから推薦を受け、これらの継続的な取り組みが高く評価され、受賞につながった。

11月5日に岡山市内で行われた表彰式には、新妻澄寿岡山工場長が出席し、岡山県産業労働部長から表彰状を受けた。クリナップは今後も、Cleanup DEI Statementに掲げる「クリナップグループ全社員の笑顔に満ちた毎日を創る」ことを目指し、多様な一人ひとりが輝く職場づくりに努めていくとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

