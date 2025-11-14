ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～児玉化、セグエなどがランクイン

2025年11月14日 13:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～児玉化、セグエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月14日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　 　229900 　100630　 323.32% 0.1612%
＜7718＞ スター精　　　　　 　3073800 　314923.04　 319.16% 0.0643%
＜4371＞ CCT　　　　　　 　746700 　57626.32　 278.40% 0.1642%
＜5137＞ スマートドライ　　 　2420000 　104656.62　 276.14% 0.027%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　 　2996100 　206435.14　 276.09% 0.164%
＜421A＞ ムービン　　　　　 　254100 　91031.76　 251.13% 0.0536%
＜3968＞ セグエ　　　　　　 　958300 　76702.4　 236.24% 0.1166%
＜5582＞ グリッド　　　　　 　132800 　47706.22　 227.46% 0.1302%
＜6390＞ 加藤製　　　　　　 　462800 　80223.76　 226.75% -0.0955%
＜300A＞ MIC　　　　　　 　151500 　52648.66　 225.80% 0.116%
＜6298＞ ワイエイシイHD　 　928700 　117503.54　 223.50% 0.1664%
＜5957＞ 日東精　　　　　　 　704700 　71735.26　 215.26% -0.0806%
＜3913＞ GreenBee　 　160700 　21336.18　 214.22% 0.0843%
＜3083＞ スターシーズ　　　 　363700 　35520.68　 212.08% -0.0817%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　 　896600 　83207.76　 195.13% -0.0626%
＜5592＞ くすり窓　　　　　 　477800 　317097　 192.21% -0.0735%
＜4464＞ ソフト99　　　　 　312500 　288700.1　 185.97% 0.0676%
＜7911＞ TOPPANHD　 　4092300 　3151610.94　 184.88% 0.1146%
＜7409＞ AeroEdge　 　111200 　146567.2　 184.50% 0.1689%
＜6039＞ 動物高医　　　　　 　135200 　132250.6　 173.85% 0.141%
<5258> TMN　　　　　　 　821500 　72828.94　 172.72% 0.1965%
<4914> 高砂香　　　　　　 　911500 　294250.52　 170.24% 0.0577%
<6834> 精工技研　　　　　 　638400 　1965167.8　 169.62% 0.2365%
<7229> ユタカ技研　　　　 　66600 　42571.5　 169.50% 0.0049%
<9204> スカイマーク　　　 　1105100 　100431.64　 155.50% -0.0665%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事