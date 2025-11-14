関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～児玉化、セグエなどがランクイン
*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～児玉化、セグエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月14日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2692＞ 伊藤忠食 229900 100630 323.32% 0.1612%
＜7718＞ スター精 3073800 314923.04 319.16% 0.0643%
＜4371＞ CCT 746700 57626.32 278.40% 0.1642%
＜5137＞ スマートドライ 2420000 104656.62 276.14% 0.027%
＜4222＞ 児玉化 2996100 206435.14 276.09% 0.164%
＜421A＞ ムービン 254100 91031.76 251.13% 0.0536%
＜3968＞ セグエ 958300 76702.4 236.24% 0.1166%
＜5582＞ グリッド 132800 47706.22 227.46% 0.1302%
＜6390＞ 加藤製 462800 80223.76 226.75% -0.0955%
＜300A＞ MIC 151500 52648.66 225.80% 0.116%
＜6298＞ ワイエイシイHD 928700 117503.54 223.50% 0.1664%
＜5957＞ 日東精 704700 71735.26 215.26% -0.0806%
＜3913＞ GreenBee 160700 21336.18 214.22% 0.0843%
＜3083＞ スターシーズ 363700 35520.68 212.08% -0.0817%
＜2112＞ 塩水糖 896600 83207.76 195.13% -0.0626%
＜5592＞ くすり窓 477800 317097 192.21% -0.0735%
＜4464＞ ソフト99 312500 288700.1 185.97% 0.0676%
＜7911＞ TOPPANHD 4092300 3151610.94 184.88% 0.1146%
＜7409＞ AeroEdge 111200 146567.2 184.50% 0.1689%
＜6039＞ 動物高医 135200 132250.6 173.85% 0.141%
<5258> TMN 821500 72828.94 172.72% 0.1965%
<4914> 高砂香 911500 294250.52 170.24% 0.0577%
<6834> 精工技研 638400 1965167.8 169.62% 0.2365%
<7229> ユタカ技研 66600 42571.5 169.50% 0.0049%
<9204> スカイマーク 1105100 100431.64 155.50% -0.0665%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク