*13:45JST 米国株見通し：下げ渋りか、押し目買いが相場を下支えも

（13時30分現在）

S&P500先物 6,756.00（-4.00）

ナスダック100先物 25,053.75（-41.00）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は4ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。



13日のNY市場は大幅反落。ダウは797ドル安の47457ドルで5日ぶりに下落した。連邦準備制度理事会(FRB)当局者の間で12月利下げへの慎重姿勢が相次ぎ、市場全体に警戒感が広がった。利下げ観測の後退で金利高に振れ、ハイテク株を中心に幅広い銘柄が売られた。AI関連ではエヌビディアが弱含み、マイクロソフトやアルファベットも軟調。ディズニーはケーブル事業の不振が嫌気され大きく下げ、金融株にも売りが波及した。



本日は下げ渋りか。前日の急落で短期的な売りが一服する一方、FRBの利下げ慎重姿勢で金利高が上値を抑えそうだ。政府機関閉鎖は解除されたが、主要経済指標の発表再開時期が不透明で、投資家は積極的な売買を控えやすい。セクター別では、金利敏感のハイテクや住宅関連は引き続き上値の重い展開が想定されるが、AI関連など大きく値を下げた銘柄には押し目買いも入りやすい。全体としては、反発を試しながらも様子見基調が続くだろう。《TY》