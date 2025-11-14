後場の日経平均836円安でスタート、キオクシアHDやKOKUSAIなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50444.93;-836.90TOPIX;3356.17;-25.55



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比836.90円安の50444.93円と、前引け（50434.54円）とほぼ同水準でスタート。ランチタイム中の日経225先物は50370円-50510円のレンジでもみ合い急落。ドル・円は1ドル＝154.30-40円と午前9時頃から30銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が朝安の後は前日終値近辺で推移し0.1％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.2％ほど下落している。後場の日経平均は前引けとほぼ同水準で始まった。AI（人工知能）や半導体関連株が売られる一方、好業績株や出遅れ株を物色する動きが見られ、全体相場の底堅さを指摘する向きがある。一方、週末ということに加え、来週19日に米エヌビディアが8-10月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもある。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、情報・通信業が下落率上位となっている一方、鉱業、不動産業、医薬品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、荏原製＜6361＞、古河電工＜5801＞、JX金属＜5016＞、楽天グループ＜4755＞、ソフトバンクG＜9984＞、KOKUSAI＜6525＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞が下落。一方、TOPPAN＜7911＞、三井海洋＜6269＞、INPEX＜1605＞、SUMCO＜3436＞、レゾナック＜4004＞、エムスリー＜2413＞、三井金属＜5706＞、住友ファーマ＜4506＞、スクリーンHD＜7735＞、SMC＜6273＞が上昇している。《CS》