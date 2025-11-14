ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～スター精、スマートドライなどがランクイン

2025年11月14日 10:39

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～スター精、スマートドライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月14日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7718＞ スター精　　　　　 2100500 　314923.04　 289.93% 0.0601%
＜5137＞ スマートドライ　　　1971800 　104656.62　 256.35% 0.0386%
＜4371＞ CCT　　　　　　　504300 　57626.32　 238.4% 0.1642%
＜421A＞ ムービン　　　　　　217900 　91031.76　 234.31% 0.0276%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　104061 　15462.433　 232.58% 0.0025%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　1706300 　206435.14　 217.33% 0.1876%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　677600 　76702.4　 195.91% 0.1446%
＜300A＞ MIC　　　　　　　112600 　52648.66　 191.19% 0.1086%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　624700 　117503.54　 175.16% 0.137%
＜5258＞ TMN　　　　　　　821500 　72828.94　 172.72% 0.1965%
＜2251＞ JGBダブル　　　　5060 　1010.218　 155.27% 0.0023%
＜6390＞ 加藤製　　　　　　　253800 　80223.76　 154.47% -0.0885%
＜5957＞ 日東精　　　　　　　409100 　71735.26　 151.58% -0.0431%
＜6039＞ 動物高医　　　　　　108200 　132250.6　 146.05% 0.1452%
＜1346＞ MXS225　　　　48447 　815866.474　 141.1% -0.0122%
＜7911＞ TOPPANHD　　2843000 　3151610.94　 139.4% 0.0988%
＜4464＞ ソフト99　　　　　213500 　288700.1　 138.4% 0.0623%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　51500 　42571.5　 137.36% 0.0098%
＜1473＞ Oneトピクス　　　36720 　55187.73　 134.79% -0.0063%
＜3083＞ スターシーズ　　　　179100 　35520.68　 127.9% -0.0953%
<1814> 大末建　　　　　　　558600 　760444.1　 109.31% -0.0556%
<8304> あおぞら　　　　　　1960500 　1586594.13　 105.56% 0.0522%
<6834> 精工技研　　　　　　379100 　1965167.8　 104.42% 0.2419%
<8929> 青山財産　　　　　　83500 　60324.7　 98.42% -0.0019%
<250A> シマダヤ　　　　　　106400 　62824.16　 98.02% -0.0559%
<4168> ヤプリ　　　　　　　538900 　192661.84　 96.98% 0.0734%
<9031> 西鉄　　　　　　　　299000 　277977.74　 95.88% 0.0854%
<2931> ユーグレナ　　　　　2638300 　406483.2　 94.71% 0.0443%
<3496> アズーム　　　　　　194500 　413973　 94.57% 0.1013%
<6676> BUFFALO　　　148900 　233276.5　 89.53% 0.0557%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事