出来高変化率ランキング（10時台）～スター精、スマートドライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月14日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7718＞ スター精 2100500 314923.04 289.93% 0.0601%
＜5137＞ スマートドライ 1971800 104656.62 256.35% 0.0386%
＜4371＞ CCT 504300 57626.32 238.4% 0.1642%
＜421A＞ ムービン 217900 91031.76 234.31% 0.0276%
＜2096＞ GXオフィスJリ 104061 15462.433 232.58% 0.0025%
＜4222＞ 児玉化 1706300 206435.14 217.33% 0.1876%
＜3968＞ セグエ 677600 76702.4 195.91% 0.1446%
＜300A＞ MIC 112600 52648.66 191.19% 0.1086%
＜6298＞ ワイエイシイHD 624700 117503.54 175.16% 0.137%
＜5258＞ TMN 821500 72828.94 172.72% 0.1965%
＜2251＞ JGBダブル 5060 1010.218 155.27% 0.0023%
＜6390＞ 加藤製 253800 80223.76 154.47% -0.0885%
＜5957＞ 日東精 409100 71735.26 151.58% -0.0431%
＜6039＞ 動物高医 108200 132250.6 146.05% 0.1452%
＜1346＞ MXS225 48447 815866.474 141.1% -0.0122%
＜7911＞ TOPPANHD 2843000 3151610.94 139.4% 0.0988%
＜4464＞ ソフト99 213500 288700.1 138.4% 0.0623%
＜7229＞ ユタカ技研 51500 42571.5 137.36% 0.0098%
＜1473＞ Oneトピクス 36720 55187.73 134.79% -0.0063%
＜3083＞ スターシーズ 179100 35520.68 127.9% -0.0953%
<1814> 大末建 558600 760444.1 109.31% -0.0556%
<8304> あおぞら 1960500 1586594.13 105.56% 0.0522%
<6834> 精工技研 379100 1965167.8 104.42% 0.2419%
<8929> 青山財産 83500 60324.7 98.42% -0.0019%
<250A> シマダヤ 106400 62824.16 98.02% -0.0559%
<4168> ヤプリ 538900 192661.84 96.98% 0.0734%
<9031> 西鉄 299000 277977.74 95.88% 0.0854%
<2931> ユーグレナ 2638300 406483.2 94.71% 0.0443%
<3496> アズーム 194500 413973 94.57% 0.1013%
<6676> BUFFALO 148900 233276.5 89.53% 0.0557%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
