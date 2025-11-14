関連記事
個別銘柄戦略:GMOインタやサイボウズに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは797.60ドル安の47,457.22ドル、ナスダック総合指数は536.10pt安の22,870.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,205円安の50,095円。為替は1ドル＝154.50-60円。今日の東京市場では、上期営業利益が68.5％増となったラサ工＜4022＞、第3四半期累計の営業利益が24.2％増となったGMO＜9449＞、第3四半期累計の営業利益が56.33億円と上期の32.60億円から利益を伸ばしたGMOインタ＜4784＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.3倍となったサイボウズ＜4776＞、第3四半期累計の営業利益が14.3％減だが自社株取得枠の拡大・取得期間延長と株主優待制度の拡充を発表したINPEX＜1605＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.26％上限の自社株買いも発表した横浜フィナンシャルグループ＜7186＞、26年3月期売上高予想は下方修正だが経常利益と純利益・配当予想を上方修正した三越伊勢丹＜3099＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が15.5％増と第1四半期の21.8％増から増益率が縮小したライフドリンクC＜2585＞、第3四半期（25年7-9月）の営業損益が111億円の赤字となったレゾナック＜4004＞、第3四半期累計の営業利益が16.2％増と上期の25.3％増から増益率が縮小した荏原製＜6361＞、26年3月期業績予想を下方修正したTOPPAN＜7911＞、26年3月期業績予想を下方修正したUTグループ＜2146＞、26年3月期売上高予想を下方修正した明治HD＜2269＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
