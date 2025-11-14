*08:58JST ニトリＨＤ、イノベHD◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ニトリＨＤ＜9843＞

2026年3月期第2四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比1.8％減の4391億1100万円、営業利益は同6.9％減の598億5900万円だった。ニトリ事業においては、コンパクトで大きなくつろぎ、電動ソファ「KK6133」や、しっかり支えて朝まで快適、ねむりの質を高めるウレタンマットレス「XKシリーズ」など高単価商品の実績が好調に推移。島忠事業においては、商品開発と売場改善、コストの見直しを軸に、収益性の向上に取り組んだことで増益に。2026年3月期の連結業績は、売上収益が前期比6.4％増の9880億円、営業利益は同15.4％増の1358億円と期初計画を据え置いている。



イノベHD＜3484＞

9月24日につけた1149円をピークに調整を継続しているが、10月14日につけた1050円を直近安値に緩やかなリバウンドをみせており、足もとで上値を抑えられていた25日線を支持線に変えてきた。一目均衡表では雲の中での推移で強弱感が対立するなかで、雲上限に接近。遅行スパンは実線と交錯してきており、上方シグナル発生が接近している。《CS》