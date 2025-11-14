11/14の強弱材料

*08:35JST 11/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（51281.83、+218.52）

・米原油先物相場は上昇（58.69、+0.20）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47457.22、-797.60）

・ナスダック総合指数は下落（22870.36、-536.10）

・SOX指数は下落（6818.74、-263.39）

・シカゴ日経225先物は下落（50095、-1205）

・VIX指数は上昇（20.00、+2.49）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・9月第3次産業活動指数

・10月中国新築住宅価格

・10月中国中古住宅価格

・10月中国鉱工業生産指数

・10月中国小売売上高

・10月中国固定資産投資(都市部)

・10月中国調査失業率

・10月中国不動産投資

・10月中国住宅不動産販売

・10月インド卸売物価指数

・7-9月期ユーロ圏GDP改定値

・9月ユーロ圏貿易収支

・11月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)

・10月米国小売売上高

・10月米国生産者物価コア指数

・9月米国企業在庫

・7-9月期ロシアGDP

・インド外貨準備高(先週)

・10月インド貿易収支(17日までに)

・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加

・米国カンザスシティー連銀総裁が講演

・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》