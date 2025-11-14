関連記事
11/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 11/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（51281.83、+218.52）
・米原油先物相場は上昇（58.69、+0.20）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47457.22、-797.60）
・ナスダック総合指数は下落（22870.36、-536.10）
・SOX指数は下落（6818.74、-263.39）
・シカゴ日経225先物は下落（50095、-1205）
・VIX指数は上昇（20.00、+2.49）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・9月第3次産業活動指数
・10月中国新築住宅価格
・10月中国中古住宅価格
・10月中国鉱工業生産指数
・10月中国小売売上高
・10月中国固定資産投資(都市部)
・10月中国調査失業率
・10月中国不動産投資
・10月中国住宅不動産販売
・10月インド卸売物価指数
・7-9月期ユーロ圏GDP改定値
・9月ユーロ圏貿易収支
・11月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)
・10月米国小売売上高
・10月米国生産者物価コア指数
・9月米国企業在庫
・7-9月期ロシアGDP
・インド外貨準備高(先週)
・10月インド貿易収支(17日までに)
・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加
・米国カンザスシティー連銀総裁が講演
・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》
スポンサードリンク