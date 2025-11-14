*08:07JST 米国株式市場は大幅下落、利下げ期待後退（13日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

DEC24

Ｏ 51535（ドル建て）

Ｈ 51535

Ｌ 50085

Ｃ 50150 大証比-1150（イブニング比+60）

Vol 4159



DEC24

Ｏ 51360（円建て）

Ｈ 51450

Ｌ 50020

Ｃ 50095 大証比-1205（イブニング比+5）

Vol 22459

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.51円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ソフト

バンクG＜9984＞、日本郵政＜6178＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、日立製

作所＜6501＞、ルネサス＜6723＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.26 -4.03 3141 -57

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.44 -0.10 2386 -64

8035 (TOELY) 東京エレク 105.98 -4.02 32750 -1160

6758 (SONY.N) ソニー 29.44 -0.83 4549 -120

9432 (NTTYY) NTT 24.26 -0.45 150 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.76 -0.38 3671 -60

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.37 -0.54 5156 -193

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.19 -1.42 55917 -1103

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 63.73 -7.07 19694 -1476

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.80 -0.10 4573 -70

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 120.30 -3.76 9294 -154

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.57 -0.12 4267 -64

8031 (MITSY) 三井物産 521.05 -3.47 4025 -75

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.38 -0.18 8019 -200

4568 (DSNKY) 第一三共 21.74 -0.76 3359 -66

9433 (KDDIY) KDDI 16.89 -0.42 2610 -16.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.65 -0.83 13381 -284

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.56 -0.35 5803 -113

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.73 -0.31 1531 -34

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.21 -0.09 5627 -44

6902 (DNZOY) デンソー 13.23 -0.38 2044 -50.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.92 0.44 8010 -83

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.70 -0.16 3044 -38

8411 (MFG.N) みずほFG 6.79 -0.01 5246 -68

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.17 0.12 20349 -421

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.24 0.15 4400 20

7741 (HOCPY) HOYA 154.93 -4.27 23938 -387

6503 (MIELY) 三菱電機 54.76 -1.39 4230 -73

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.96 -0.24 3078 -91

7751 (CAJPY) キヤノン 28.58 -0.31 4416 -69

6273 (SMCAY) SMC 18.59 1.13 57447 837

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1497 -275.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 -1.10 46353 -2077

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.91 -0.09 1995 -24

8053 (SSUMY) 住友商事 31.23 0.10 4825 -74

6702 (FJTSY) 富士通 26.31 -1.02 4065 -99

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.73 -1.85 17109 -231

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.10 -0.18 7138 -112

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 0.00 1372 -98

8002 (MARUY) 丸紅 257.18 -2.86 3974 -67

6723 (RNECY) ルネサス 6.29 0.01 1944 -69

6954 (FANUY) ファナック 16.33 -0.53 5046 -171

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.04 -0.21 3251 -55

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.80 -0.60 1689 -21.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.72 -0.43 5210 -57

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.65 -0.20 3291 -67

6594 (NJDCY) 日本電産 3.53 -0.09 2182 -66

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.20 -0.80 19654 -1016

4543 (TRUMY) テルモ 15.17 -0.17 2344 -41

8591 (IX.N) オリックス 26.04 -0.67 4023 -32

（時価総額上位50位、1ドル154.51円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2333 226 10.73

8830 (SURYY) 住友不動産 24.38 7534 369 5.15

1605 (IPXHY) 国際石油開発 20.29 3135 119 3.95

4755 (RKUNY) 楽天 7.04 1088 37 3.52

9020 (EJPRY) JR東日本 12.50 3863 60 1.58

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1497 -275.5 -15.54

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1215 -151.5 -11.09

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 63.73 19694 -1476 -6.97

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 1372 -98 -6.67

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.20 19654 -1016 -4.92



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47457.22 前日比：-797.60

始値：48173.92 高値：48233.25 安値：47411.10

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22870.36 前日比：-536.10

始値：23262.65 高値：23264.27 安値：22796.07

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6737.49 前日比：-113.43

始値：6826.47 高値：6828.05 安値：6724.72

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.707％ 米10年国債 4.122％



米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは53

6.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。

トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強

い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディ

ズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官の

タカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の

選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。セクタ

ー別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は来週に決算を控えた調整や競争激化懸念に、売ら

れた。エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー（DIS）は第4四半期決算

で調整後一株当たり利益が予想を上回ったが動画配信やTV部門が冴えず、映画スタ

ジオのコストが嵩み重しとなったと指摘したほか、見通しも冴えず下落。ネットワ

ーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は決算の内容を好感した買いが続

いた。百貨店のディラーズ（DDS）は第3四半期決算で1株当たり利益、既存店売上高

が予想を上回り、上昇。スポーツ用品メーカーのナイキ（NIKE）はアナリストが目

標株価を引き上げ上昇。フィットネスクラブ運営のプラネット・フィットネス（PLN

T）は投資家向け説明会で強い見通しを示し、上昇。

サラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は当局への報告で、最高経

営責任者（CEO）による自社株買いが明らかになり、上昇。コーヒーチェーンのスタ

ーバックス（SBUX）はバリスタが全米40都市でストライキを開始する計画が警戒さ

れ、下落。

半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に第4四半期決算

を発表。内容が予想に満たず、時間外取引で売られている。



