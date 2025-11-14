*07:59JST 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退

■NY株式：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。

トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は来週に決算を控えた調整や競争激化懸念に、売られた。エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー（DIS）は第4四半期決算で調整後一株当たり利益が予想を上回ったが動画配信やTV部門が冴えず、映画スタジオのコストが嵩み重しとなったと指摘したほか、見通しも冴えず下落。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は決算の内容を好感した買いが続いた。百貨店のディラーズ（DDS）は第3四半期決算で1株当たり利益、既存店売上高が予想を上回り、上昇。スポーツ用品メーカーのナイキ（NIKE）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇。フィットネスクラブ運営のプラネット・フィットネス（PLNT）は投資家向け説明会で強い見通しを示し、上昇。

サラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は当局への報告で、最高経営責任者（CEO）による自社株買いが明らかになり、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）はバリスタが全米40都市でストライキを開始する計画が警戒され、下落。

半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が予想に満たず、時間外取引で売られている。

■NY為替：年内利下げ観測後退でドルは下げ止まる

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円74銭から154円13銭まで下落し、154円52銭で引けた。日本当局の円安是正介入警戒感に円売りが後退。米消費者物価指数（CPI）の発表が見送られ、欧州連合（EU）の金融安定当局者が連邦準備制度理事会（FRB）の資金供給支援策に代わる枠組み検討との報道や、値ごろ感からドル売りが強まったと見られる。その後、連邦準備制度理事会（FRB）高官の利下げに慎重姿勢を受け、12月利下げ観測後退で下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1612ドルから1.1656ドルまで上昇し、1.1635ドルで引けた。ユーロ・円は179円40銭まで下落後、179円93銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3158ドルまで下落後、1.3216ドルまで上昇。英国内総生産（GDP）がさえずポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.7961フランから0.7908フランまで下落した。



■NY原油：伸び悩みで58.69ドル、供給過剰を警戒した売りは一巡

NY原油先物12月限は伸び悩み（NYMEX原油12月限終値：58.69 ↑0.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.20ドル（＋0.34％）の58.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.12－59.21ドル。供給超過を警戒した売りは一巡し、米国市場の序盤にかけて59.21ドルまで戻した。ただ、その後は上げ渋り、58ドル台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引終了後の時間外取引では主に58.70ドルを挟んだ水準で推移。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.87ドル -1.24ドル（-2.29％）

モルガン・スタンレー（MS） 165.61ドル -4.31ドル（-2.53％）

ゴールドマン・サックス（GS）805.50ドル -33.47ドル（-3.98％）

インテル（INTC） 35.91ドル -1.98ドル（-5.22％）

アップル（AAPL） 272.95ドル -0.52ドル（-0.19％）

アルファベット（GOOG） 279.12ドル -8.31ドル（-2.89％）

メタ（META） 609.89ドル +0.88ドル（+0.14％）

キャタピラー（CAT） 553.55ドル -19.47ドル（-3.39％）

アルコア（AA） 38.19ドル -1.84ドル（-4.59％）

ウォルマート（WMT） 102.54ドル -0.90ドル（-0.87％）《ST》