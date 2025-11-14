サンリオ、「はなまるおばけタクシー」始動、勤労感謝の日へ特別企画を展開

■11月17日から2週間限定で計50台が都内を走行

サンリオ<8136>(東証プライム)は11月13日、勤労感謝の日に向けた特別企画として「はなまるおばけタクシー」の出発式を都内で開催した。国際自動車、大和自動車交通<9082>(東証スタンダード)、ニューステクノロジー、S.RIDEと連携し、「はなまるおばけ」仕様のフルラッピング車両が披露された。“まるまる”も登場し、日々働くビジネスパーソンへ“ハナマル”を届けるという企画の趣旨を伝えた。この特別タクシーは11月17日から30日までの2週間限定で、東京都内23区と武蔵野・三鷹地区を走行する。

「はなまるおばけタクシー」は、計50台(フルラッピング1台、ドア両面ラッピング49台)が走行し、車内にはマスコットやオリジナルキャンディを設置するなど、利用者が癒しを感じられる空間づくりが特徴である。フルラッピング車両では特別仕様の内装や乗車証も配布される。出発式では国際自動車と大和自動車交通のドライバーが“まるまる”から“ハナマル”を受け取り、「笑顔を届ける運転手を目指す」と意気込みを語った。

加えて、タクシーサイネージメディア「GROWTH」内の情報番組「HEADLIGHT」で、11月17日から4週間限定の新コーナー「はなまるおばけのはなまるニュース」がスタートする。森香澄氏と“まるまる”が共演し、ほっこりするニュースを届ける初の冠企画である。さらに、シートベルト着用を促す特別映像の放映、S.RIDEアプリでの指定配車、タクシー事業者の営業所を訪問する潜入動画の公開など、多角的な取り組みを通じて「はなまるおばけ」の世界観を体験できる施策が展開される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

