ネクソン、『マビノギモバイル』大統領賞受賞、韓国ゲーム大賞で6冠達成

■『マビノギモバイル』が3部門制覇、成長IP戦略の成果を示す

ネクソン<3659>(東証プライム)は11月13日、同社タイトル『マビノギモバイル』が12日に韓国・釜山で開催された「2025大韓民国ゲーム大賞」で最高位の大統領賞を受賞したと発表した。同作は企画/シナリオ部門とサウンド部門でも技術・創作賞を受賞し、3部門を制した。また、同社タイトル『The First Berserker: Khazan』は最優秀賞と技術創作賞のグラフィック部門を受賞するなど評価が高まり、加えて同作のキャラクターを演じた声優イ・ヒョン氏が今年新設の人気声優部門を受賞した。結果としてネクソンは同ゲーム大賞で計6冠を達成した。

『マビノギモバイル』はネクソンの代表的IP『マビノギ』の哲学を継承し、従来のMMORPGとは異なる、プレイヤー同士の関係性や協力を軸とするスタイルが特徴である。2025年3月に韓国で配信を開始して以降、アプリストア売上1位、モバイルRPG部門の月間アクティブ利用者数1位を記録し、累計ダウンロード数は394万件に達した。「世代を超えたヒーリングMMORPG」として高く評価され、韓国ゲーム市場で確固たる存在感を示している。一方、『The First Berserker: Khazan』は『アラド戦記』の世界観を継承したハードコア・アクションRPGとして世界同時発売され、重厚なストーリーや独創的な戦闘表現が支持を集めた。

ネクソンは現在、40超のゲームを190超の国と地域に提供するオンラインゲーム企業として知られ、主要フランチャイズにおける新体験創出による垂直成長と、IPポートフォリオ拡充による水平展開を軸とした成長戦略を進めている。『マビノギモバイル』は日本市場向けのハイパーローカライズを経て、2026年に日本でのサービス開始を予定しており、国内での展開も本格化する見通しとなっている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

