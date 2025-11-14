*07:07JST NY株式：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。

トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は来週に決算を控えた調整や競争激化懸念に、売られた。エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー（DIS）は第4四半期決算で調整後一株当たり利益が予想を上回ったが動画配信やTV部門が冴えず、映画スタジオのコストが嵩み重しとなったと指摘したほか、見通しも冴えず下落。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は決算の内容を好感した買いが続いた。百貨店のディラーズ（DDS）は第3四半期決算で1株当たり利益、既存店売上高が予想を上回り、上昇。スポーツ用品メーカーのナイキ（NIKE）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇。フィットネスクラブ運営のプラネット・フィットネス（PLNT）は投資家向け説明会で強い見通しを示し、上昇。

サラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は当局への報告で、最高経営責任者（CEO）による自社株買いが明らかになり、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）はバリスタが全米40都市でストライキを開始する計画が警戒され、下落。

半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が予想に満たず、時間外取引で売られている。



