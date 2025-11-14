ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏GDP改定値、米小売売上高など

2025年11月14日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏GDP改定値、米小売売上高など
＜国内＞
13:30　第3次産業活動指数(9月)　0.2％　-0.4％


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(10月)　　-0.41％
10:30　中・中古住宅価格(10月)　　-0.64％
11:00　中・鉱工業生産指数(10月)　5.5％　6.5％
11:00　中・小売売上高(10月)　2.8％　3.0％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(10月)　-0.9％　-0.5％
11:00　中・調査失業率(10月)　5.2％　5.2％
11:00　中・不動産投資(10月)　-14.5％　-13.9％
11:00　中・住宅不動産販売(10月)　　-7.6％
15:30　印・卸売物価指数(10月)　　0.13％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月)　1.3％　1.3％
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(9月)　　10億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(11月)　　1.6％
22:30　米・小売売上高(10月)
22:30　米・生産者物価コア指数(10月)
24:00　米・企業在庫(9月)
25:00　露・GDP(7-9月)　　1.1％


印・外貨準備高(先週)

印・貿易収支(10月、17日までに)　-307.0億ドル　-321.5億ドル

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加

米・カンザスシティー連銀総裁が講演

欧・欧財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事