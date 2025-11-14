関連記事
今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏GDP改定値、米小売売上高など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏GDP改定値、米小売売上高など
＜国内＞
13:30 第3次産業活動指数(9月) 0.2％ -0.4％
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(10月) -0.41％
10:30 中・中古住宅価格(10月) -0.64％
11:00 中・鉱工業生産指数(10月) 5.5％ 6.5％
11:00 中・小売売上高(10月) 2.8％ 3.0％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(10月) -0.9％ -0.5％
11:00 中・調査失業率(10月) 5.2％ 5.2％
11:00 中・不動産投資(10月) -14.5％ -13.9％
11:00 中・住宅不動産販売(10月) -7.6％
15:30 印・卸売物価指数(10月) 0.13％
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月) 1.3％ 1.3％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(9月) 10億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(11月) 1.6％
22:30 米・小売売上高(10月)
22:30 米・生産者物価コア指数(10月)
24:00 米・企業在庫(9月)
25:00 露・GDP(7-9月) 1.1％
印・外貨準備高(先週)
印・貿易収支(10月、17日までに) -307.0億ドル -321.5億ドル
米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加
米・カンザスシティー連銀総裁が講演
欧・欧財務相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
