*18:14JST 13日の香港市場概況：ハンセン指数は続伸

13日の香港市場では、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比150.30ポイント（0.56％）高の27073.03ポイントと続伸。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は60.07ポイント（0.63％）高の9599.06ポイントとしっかりとした値動きとなった。

米中対立の警戒感がやや後退したこと、中国政府の経済対策への期待が株高につながったようだ。中国における預金準備率や政策金利の引き下げ（金融緩和策）への期待も残されている。ハンセン指数の構成銘柄88において、上昇は50、下落は35、変わらずは3で買いが優勢だった。

ハンセン指数の構成銘柄では、中国生物製薬（1177/HK）が6.50％高、翰森製薬集団（3692/HK）が4.9％高、紫金鉱業集団（2899/HK）が4.2％。半導体セクターも強含み。華虹半導体（1347/HK）は5.6％高、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）は3.2％高。

一方、華潤萬象生活（1209/HK）が3.5％安、中国神華能源（1088/HK）は2.6％安。カジノ関連もさえない動きとなり、新濠国際発展（200/HK）は3.7％安、銀河娯楽集団（27/HK）は1.2％安で13日の取引を終えた。《FA》