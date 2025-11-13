*17:35JST 13日の中国本土市場概況：上海総合指数は反発

13日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比29.36ポイント（0.73％）高の4029.50ポイントと反発した。米中対立の警戒感がやや後退したこと、中国政府の経済対策への期待が株高つながったようだ。預金準備率や政策金利の引き下げ（金融緩和策）への期待も残されている。

業種別では、素材関連がしっかり。広晟有色金属（600259/SH）が3.6％高、鉄鋼の馬鞍山鋼鉄（600808/SH）が2.8％高、非鉄の洛陽モリブデン（603993/SH）が2.6％高。

医薬株も強含み。河南太龍薬業（600222/SH）が4.8％高、薬明康徳（603259/SH）が4.5％高。

ただ、通信・メディア株は弱含み。浙文互聯集団（600986/SH）が1.5％安、中国移動（600941/SH）が1.2％安、中国衛通（601698/SH）が0.9％安など。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.08ポイント（0.42％）高の258.10ポイント、深センB株指数が1.04ポイント（0.08％）高の1322.64ポイントで終了した。《AK》