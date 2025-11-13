*17:16JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識

13日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。高市政権の政策運営をにらんだ円売りが先行し、155円01銭まで値を上げた。ただ、155円以上は日本の円安牽制が警戒され、一時154円62銭まで下落。夕方も155円付近まで持ち直したが、戻りは抑制された。

・ユ-ロ・円は179円23銭から179円78銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1619ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値51,013.15円、高値51,338.89円、安値50,954.27円、終値51,281.83円(前日比218.52円高)

・17時時点：ドル・円154円70-80銭、ユ-ロ・円179円70-80銭

【要人発言】

・片山財務相

「減税というオプションを否定しているわけではない」

「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」

・植田日銀総裁

「今後も適切に政策運営をしていきたい」

「個人消費全体は底堅く推移している」

「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」

【経済指標】

・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）

・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）

・英・7-9月期国内総生産：前年比＋1.3％（予想：前年比+1.4％、4-6月期：+1.4％）

・英・9月鉱工業生産：前月比-0.5％（予想：前月比-0.2％、8月：+0.4％→+0.3％）《TY》