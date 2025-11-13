関連記事
東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識
*17:16JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識
13日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。高市政権の政策運営をにらんだ円売りが先行し、155円01銭まで値を上げた。ただ、155円以上は日本の円安牽制が警戒され、一時154円62銭まで下落。夕方も155円付近まで持ち直したが、戻りは抑制された。
・ユ-ロ・円は179円23銭から179円78銭まで上昇。
・ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1619ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値51,013.15円、高値51,338.89円、安値50,954.27円、終値51,281.83円(前日比218.52円高)
・17時時点：ドル・円154円70-80銭、ユ-ロ・円179円70-80銭
【要人発言】
・片山財務相
「減税というオプションを否定しているわけではない」
「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」
・植田日銀総裁
「今後も適切に政策運営をしていきたい」
「個人消費全体は底堅く推移している」
「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」
【経済指標】
・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）
・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）
・英・7-9月期国内総生産：前年比＋1.3％（予想：前年比+1.4％、4-6月期：+1.4％）
・英・9月鉱工業生産：前月比-0.5％（予想：前月比-0.2％、8月：+0.4％→+0.3％）《TY》
