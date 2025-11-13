関連記事
東証グロ－ス指数は反落、東証プライムに資金向かう
東証グロース市場指数 938.29 -6.90／出来高 2億3914万株／売買代金 1280億円東証グロース市場250指数 721.49 -5.84／出来高 1億4886万株／売買代金 1114億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値下がり銘柄数は350、値上がり銘柄数は223、変わらずは34。
前日12日の米株式市場でダウ平均は4日続伸。政府機関の再開期待が株価の支えとなったことに加え、成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は積極的な買いが見送られ躍動感の乏しい展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.17％安となった。昨日の米株式市場は主要指数によって高安まちまちとなり、東京市場の手掛かり材料になりにくい中、今日は物色の矛先が東証プライムのバリュー株や出遅れの大型株に向かい、新興市場には投資資金が流れにくかった。東証グロース市場指数は昨日2.2％を超す大幅高となったことから、今日は目先的な戻り待ちの売りも出やすかった。さらに、東証グロース市場指数は940pt台に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として作用しているとの指摘も聞かれた。一方、新興市場銘柄の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が一定の株価下支え要因となったが積極的な買いは総じて見送られ、東証グロース市場指数はマイナス圏で動きの乏しい一日となった。
個別では、第1四半期営業利益が48.9％減となったSolvvy＜7320＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が2.0％にとどまったフラー＜387A＞、上期営業利益が10.8％減と第1四半期の29.7％増から減益に転じたFinatext＜4419＞、第3四半期累計の営業損益が0.69億円の赤字と上期の0.24億円の赤字から赤字幅が拡大したZenmu＜338A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、GNI＜2160＞やインテグラル＜5842＞が下落。値下がり率上位には、イメージ情＜3803＞、Welby＜4438＞などが顔を出した。
一方、26年3月期末に初配を実施すると発表したS&J＜5599＞、「抗HIV 抗体及びその製造方法」について米国で特許査定の通知を受領したと発表した免疫生物＜4570＞、第1四半期営業利益が71.3％増となったWOLVES＜194A＞、第3四半期累計の営業利益が1.80億円の黒字と前年同期の2.77億円の赤字から黒字に転じた東京通信G＜7359＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞やが上昇。値上がり率上位には、アウトルック＜5596＞、デコルテHD＜7372＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5596|アウトルック | 1591| 300| 23.24|
2| 7372|デコルテＨＤ | 441| 80| 22.16|
3| 5137|スマートドライブ | 518| 80| 18.26|
4| 421A|ムービン | 3260| 502| 18.20|
5| 147A|ソラコム | 1076| 150| 16.20|
6| 4570|免疫生物研究所 | 601| 69| 12.97|
7| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1991| 222| 12.55|
8| 202A|豆蔵 | 3140| 316| 11.19|
9| 4588|オンコリス | 1058| 106| 11.13|
10| 7806|ＭＴＧ | 4845| 475| 10.87|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 948| -300| -24.04|
2| 7320|Ｓｏｌｖｖｙ | 1671| -500| -23.03|
3| 3803|イメージ情 | 776| -230| -22.86|
4| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 420| -100| -19.23|
5| 2334|イオレ | 458| -84| -15.50|
6| 387A|フラー | 1788| -315| -14.98|
7| 3723|ファルコム | 1375| -227| -14.17|
8| 4165|プレイド | 910| -145| -13.74|
9| 6574|コンヴァノ | 123| -16| -11.51|
10| 4074|ラキール | 915| -115| -11.17|《SK》
