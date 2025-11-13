*16:02JST 飛島ホールディングス---2Qは営業利益30億円を突破、通期予想達成に向け順調な進捗

飛島ホールディングス＜256A＞12日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が641.96億円、営業利益が30.34億円、経常利益が26.10億円、親会社株主に帰属する中間純利益が19.14億円となった。同社は、2024年10月1日に単独株式移転により設立されたため、対前年中間期実績及び2025年3月期中間期の対前年中間期増減率は開示されていない。

建設事業(土木事業)は、完成工事高は296億円、セグメント利益は20億円となった。

建設事業(建築事業)は、完成工事高は239億円、セグメント利益は14億円となった。

グロース事業等は、売上高は106億円、セグメント利益は15億円となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比1.3%増の1,400.00億円、営業利益が同1.1%増の65.00億円、経常利益が同1.2%増の58.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.7%増の39.00億円とする期初計画を据え置いている。《NH》