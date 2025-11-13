関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、証券業、ゴム製品、銀行業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、その他製品、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,607.59 ／ 3.85
2. 電力・ガス業 ／ 683.99 ／ 3.08
3. 証券業 ／ 803.81 ／ 2.08
4. ゴム製品 ／ 5,629.63 ／ 1.97
5. 銀行業 ／ 478.58 ／ 1.75
6. 建設業 ／ 2,569.76 ／ 1.66
7. その他金融業 ／ 1,198.74 ／ 1.50
8. 機械 ／ 4,388.66 ／ 1.33
9. ガラス・土石製品 ／ 1,743.18 ／ 1.30
10. パルプ・紙 ／ 571.58 ／ 1.09
11. 石油・石炭製品 ／ 2,278.46 ／ 0.98
12. 保険業 ／ 2,874.59 ／ 0.94
13. サービス業 ／ 3,131.36 ／ 0.89
14. 空運業 ／ 245.03 ／ 0.88
15. 医薬品 ／ 3,655.46 ／ 0.82
16. 卸売業 ／ 4,864.31 ／ 0.77
17. 食料品 ／ 2,486.22 ／ 0.73
18. 水産・農林業 ／ 700.13 ／ 0.67
19. 電気機器 ／ 6,459.33 ／ 0.67
20. 輸送用機器 ／ 4,974.1 ／ 0.65
21. 化学工業 ／ 2,544.36 ／ 0.65
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,192.92 ／ 0.41
23. 陸運業 ／ 2,267.22 ／ 0.34
24. 小売業 ／ 2,263.71 ／ 0.15
25. 繊維業 ／ 826.23 ／ 0.09
26. 鉱業 ／ 870.81 ／ -0.07
27. 鉄鋼 ／ 740.63 ／ -0.21
28. 不動産業 ／ 2,438.99 ／ -0.27
29. 海運業 ／ 1,717.96 ／ -0.60
30. その他製品 ／ 7,702.9 ／ -0.88
31. 金属製品 ／ 1,586.7 ／ -1.15
32. 情報・通信業 ／ 7,978.1 ／ -1.32
33. 精密機器 ／ 13,124.95 ／ -1.56《CS》
