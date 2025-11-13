ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～テクニスコ、デクセリアルズなどがランクイン

2025年11月13日 14:58

記事提供元：フィスコ

*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テクニスコ、デクセリアルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月13日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 23730 　3635.358　 331.16% -0.0155%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　977100 　33373.82　 309.24% 0.132%
＜265A＞ エイチエムコム　　　369500 　29029.64　 296.07% 0.0222%
＜2016＞ iF米710H　　　127376 　76759.382　 285.44% 0.0005%
＜7320＞ Solvvy　　　　545800 　65175.6　 282.15% -0.2303%
＜1810＞ 松井建　　　　　　　560300 　65176.12　 280.51% -0.0175%
＜2633＞ NFS＆P500　　1623710 　66128.613　 266.79% 0.0008%
＜3652＞ DMP　　　　　　　229100 　52664.94　 253.34% 0.0326%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　7272100 　133525.78　 249.29% -0.0454%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　2499100 　446857.9　 248.1% 0.1259%
＜4058＞ トヨクモ　　　　　　273800 　101235.38　 235.23% -0.0673%
＜6676＞ BUFFALO　　　173600 　87066　 233.51% 0.1894%
＜4980＞ デクセリアルス　　　3103100 　1332117.16　 215.58% 0.2115%
＜9564＞ FCE　　　　　　　309900 　34061.64　 213.65% 0%
＜147A＞ ソラコム　　　　　　439900 　66263　 213.57% 0.1619%
＜3856＞ Abalance　　1602500 　219501.04　 210.11% -0.287%
＜4323＞ 日シス技術　　　　　186100 　71732.08　 209.32% 0.0668%
＜5817＞ JMACS　　　　　176500 　15327.7　 206.51% 0.0651%
＜1952＞ 日空調　　　　　　　761700 　349823.4　 204.96% 0.018%
＜4419＞ Finatext　　2469300 　402805.58　 196.33% -0.2403%
<3472> 日本ホテル　　　　　9459 　135956.32　 194.63% -0.013%
<7806> MTG　　　　　　　1544800 　1156620.1　 192.34% 0.1167%
<5702> 大紀アルミ　　　　　417900 　77036.98　 189.42% -0.0579%
<6907> ジオマテック　　　　806500 　159346.06　 188.62% -0.0865%
<8595> ジャフコG　　　　　1148200 　525948.71　 188.05% 0.055%
<4337> ぴあ　　　　　　　　362100 　186979.9　 187.7% -0.0976%
<5139> オープンワーク　　　269900 　52482.12　 178.87% -0.0473%
<5599> S＆J　　　　　　　135400 　47167.02　 175.13% 0.0779%
<4275> カーリット　　　　　468500 　159232.86　 175.01% 0.1109%
<7554> 幸楽苑　　　　　　　240100 　51386.64　 174.59% 0.0648%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

