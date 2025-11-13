関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～テクニスコ、デクセリアルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 23730 3635.358 331.16% -0.0155%
＜2962＞ テクニスコ 977100 33373.82 309.24% 0.132%
＜265A＞ エイチエムコム 369500 29029.64 296.07% 0.0222%
＜2016＞ iF米710H 127376 76759.382 285.44% 0.0005%
＜7320＞ Solvvy 545800 65175.6 282.15% -0.2303%
＜1810＞ 松井建 560300 65176.12 280.51% -0.0175%
＜2633＞ NFS＆P500 1623710 66128.613 266.79% 0.0008%
＜3652＞ DMP 229100 52664.94 253.34% 0.0326%
＜7615＞ 京きもの 7272100 133525.78 249.29% -0.0454%
＜4570＞ 免疫生物 2499100 446857.9 248.1% 0.1259%
＜4058＞ トヨクモ 273800 101235.38 235.23% -0.0673%
＜6676＞ BUFFALO 173600 87066 233.51% 0.1894%
＜4980＞ デクセリアルス 3103100 1332117.16 215.58% 0.2115%
＜9564＞ FCE 309900 34061.64 213.65% 0%
＜147A＞ ソラコム 439900 66263 213.57% 0.1619%
＜3856＞ Abalance 1602500 219501.04 210.11% -0.287%
＜4323＞ 日シス技術 186100 71732.08 209.32% 0.0668%
＜5817＞ JMACS 176500 15327.7 206.51% 0.0651%
＜1952＞ 日空調 761700 349823.4 204.96% 0.018%
＜4419＞ Finatext 2469300 402805.58 196.33% -0.2403%
<3472> 日本ホテル 9459 135956.32 194.63% -0.013%
<7806> MTG 1544800 1156620.1 192.34% 0.1167%
<5702> 大紀アルミ 417900 77036.98 189.42% -0.0579%
<6907> ジオマテック 806500 159346.06 188.62% -0.0865%
<8595> ジャフコG 1148200 525948.71 188.05% 0.055%
<4337> ぴあ 362100 186979.9 187.7% -0.0976%
<5139> オープンワーク 269900 52482.12 178.87% -0.0473%
<5599> S＆J 135400 47167.02 175.13% 0.0779%
<4275> カーリット 468500 159232.86 175.01% 0.1109%
<7554> 幸楽苑 240100 51386.64 174.59% 0.0648%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
