*12:33JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約156円分押し上げ

13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり142銘柄、値下がり79銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続伸。103.47円高の51166.78円（出来高概算13億1819万株）で前場の取引を終えている。

12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、エムスリー＜2413＞、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、スクリン＜7735＞、ベイカレント＜6532＞、ソニーG＜6758＞、京セラ＜6971＞、豊田通商＜8015＞、日東電＜6988＞、住友ファーマ＜4506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、デンソー<6902>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、良品計画<7453>、クラレ<3405>、太陽誘電<6976>、大塚HD<4578>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ヤマハ発<7272>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業が値上がり率上位、情報・通信業、金属製品、精密機器が値下がり率上位となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約156円押し上げた。同2位はエムスリー＜2413＞となり、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、住友電工＜5802＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約198円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、デンソー<6902>、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 51166.78(+103.47)

値上がり銘柄数 142(寄与度+471.25)

値下がり銘柄数 79(寄与度-367.78)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20415 585 156.43

＜2413＞ エムスリー 2629.5 500 40.11

＜5803＞ フジクラ 20890 815 27.24

＜4519＞ 中外製薬 8062 212 21.26

＜6367＞ ダイキン工業 20585 395 13.20

＜5802＞ 住友電気工業 6334 379 12.67

＜6954＞ ファナック 5277 66 11.03

＜4063＞ 信越化 4648 51 8.52

＜7735＞ SCREEN 12465 605 8.09

＜6532＞ ベイカレント 6744 187 6.25

＜6758＞ ソニーG 4722 36 6.02

＜6971＞ 京セラ 2079 22 5.88

＜8015＞ 豊田通商 4997 58 5.82

＜6988＞ 日東電工 3991 33 5.52

＜4506＞ 住友ファーマ 2338 155.5 5.20

<8591> オリックス 4069 131 4.38

<1803> 清水建設 2488 126.5 4.23

<6501> 日立製作所 5363 125 4.18

<4704> トレンドマイクロ 7878 123 4.11

<5801> 古河電気工業 10850 1182 3.95



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 20920 -990 -198.55

＜9983＞ ファーストリテ 57240 -730 -58.56

＜4543＞ テルモ 2418.5 -126 -33.69

＜6762＞ TDK 2544.5 -24.5 -12.28

＜9433＞ KDDI 2650 -14 -5.62

<6902> デンソー 2079 -32 -4.28

<9766> コナミG 24215 -110 -3.68

<7974> 任天堂 13775 -110 -3.68

<7453> 良品計画 3290 -50 -3.34

<3405> クラレ 1592 -86 -2.87

<6976> 太陽誘電 3285 -74 -2.47

<4578> 大塚HD 8322 -70 -2.34

<7832> バンナムHD 4597 -23 -2.31

<2802> 味の素 3819 -31 -2.07

<7272> ヤマハ発動機 1104 -20 -2.01

<8830> 住友不動産 7225 -56 -1.87

<4901> 富士フイルム 3343 -18 -1.80

<6273> SMC 53270 -510 -1.70

<4911> 資生堂 2653.5 -48 -1.60

<4385> メルカリ 2581 -44.5 -1.49《CS》