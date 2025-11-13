ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約156円分押し上げ

2025年11月13日 12:33

*12:33JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約156円分押し上げ
13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり142銘柄、値下がり79銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続伸。103.47円高の51166.78円（出来高概算13億1819万株）で前場の取引を終えている。

12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、エムスリー＜2413＞、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、スクリン＜7735＞、ベイカレント＜6532＞、ソニーG＜6758＞、京セラ＜6971＞、豊田通商＜8015＞、日東電＜6988＞、住友ファーマ＜4506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、デンソー<6902>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、良品計画<7453>、クラレ<3405>、太陽誘電<6976>、大塚HD<4578>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ヤマハ発<7272>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業が値上がり率上位、情報・通信業、金属製品、精密機器が値下がり率上位となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約156円押し上げた。同2位はエムスリー＜2413＞となり、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、住友電工＜5802＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約198円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、テルモ＜4543＞、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、デンソー<6902>、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　51166.78(+103.47)

値上がり銘柄数 142(寄与度+471.25)
値下がり銘柄数 79(寄与度-367.78)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20415　 585　156.43
＜2413＞　エムスリー　　　　　2629.5　 500　 40.11
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 20890　 815　 27.24
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8062　 212　 21.26
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20585　 395　 13.20
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6334　 379　 12.67
＜6954＞　ファナック　　　　　　5277　 66　 11.03
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4648　 51　 8.52
＜7735＞　SCREEN　　　　　12465　 605　 8.09
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6744　 187　 6.25
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4722　 36　 6.02
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2079　 22　 5.88
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　4997　 58　 5.82
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3991　 33　 5.52
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　2338　 155.5　 5.20
<8591>　オリックス　　　　　　4069　 131　 4.38
<1803>　清水建設　　　　　　　2488　 126.5　 4.23
<6501>　日立製作所　　　　　　5363　 125　 4.18
<4704>　トレンドマイクロ　　　7878　 123　 4.11
<5801>　古河電気工業　　　　 10850　 1182　 3.95


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　20920　 -990 -198.55
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57240　 -730　-58.56
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2418.5　 -126　-33.69
＜6762＞　TDK　　　　　　　2544.5　 -24.5　-12.28
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2650　 -14　 -5.62
<6902>　デンソー　　　　　　　2079　 -32　 -4.28
<9766>　コナミG　　　　　　　24215　 -110　 -3.68
<7974>　任天堂　　　　　　　 13775　 -110　 -3.68
<7453>　良品計画　　　　　　　3290　 -50　 -3.34
<3405>　クラレ　　　　　　　　1592　 -86　 -2.87
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3285　 -74　 -2.47
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8322　 -70　 -2.34
<7832>　バンナムHD　　　　　 4597　 -23　 -2.31
<2802>　味の素　　　　　　　　3819　 -31　 -2.07
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1104　 -20　 -2.01
<8830>　住友不動産　　　　　　7225　 -56　 -1.87
<4901>　富士フイルム　　　　　3343　 -18　 -1.80
<6273>　SMC　　　　　　　 53270　 -510　 -1.70
<4911>　資生堂　　　　　　　2653.5　 -48　 -1.60
<4385>　メルカリ　　　　　　　2581　 -44.5　 -1.49《CS》

